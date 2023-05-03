Kılıçdaroğlu: Bugün dünden daha fakirsen tek sebebi Erdoğan
03 Mayıs 2023 Çarşamba 21:42
Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, "Bugün dünden daha fakirsen tek sebebi Erdoğan" dedi.
CHP lideri Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı videolarla seçmene seslenmeye devam ediyor.
Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından "En kısa video" başlıklı video paylaştı. Kılıçdaroğlu videoda, "Bugün dünden daha fakirsen tek sebebi Erdoğan" ifadesini kullandı.
En kısa video. pic.twitter.com/RPdo2TQmfm— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) May 3, 2023
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