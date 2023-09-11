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Kim Jong-Un Putin ile görüşmek için yola çıktı

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Güney Kore medyasında yer alan habere göre, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir zirve için Rusya'ya doğru yola çıktı.
Kim Jong-Un Putin ile görüşmek için yola çıktı

Güney Koreli yayıncı YTN'nin Pazartesi günü ismi açıklanmayan üst düzey bir hükümet kaynağına dayandırdığı haberine göre, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, Vladimir Putin ile bir zirve için Rusya'ya doğru yola çıktı.

Rapora göre Kim, özel bir trenle Kuzey Kore'nin kuzeydoğu sınırına gidecek ve zirve muhtemelen Salı günü yapılacak.

Yayıncı daha önce toplantının Çarşamba günü yapılabileceğini söylemişti.

Günün erken saatlerinde Rus haber ajansı Interfax, Kim'in "önümüzdeki günlerde" Uzak Doğu'yu ziyaret etmesinin beklendiğini bildirdi.

Bu gezi, Kim'in dört yıldan uzun bir süre sonra ilk yurt dışı ziyareti ve COVID-19 salgınından bu yana da ilk ziyareti olacak.

Kuzey Kore'nin eski ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı nükleer silahsızlanma görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından 2019'daki son yurt dışı gezisi de Putin'le yapacağı ilk zirve için Vladivostok'a olmuştu.

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