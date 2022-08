Kim Kardashian'ı soyan hırsız: Parasını etrafa saçıyordu

2016 yılında Paris Moda Haftası için Fransa’da bulunan ünlü realite şov yıldızı Kim Kardashian’ı soyan hırsızlardan biri konu ile ilgili konuştu.

"PARASINI ETRAFA SAÇIYORDU"

Yıldızdan 10 milyon dolar değerinde mücevher çalan Yunice Abbas adındaki hırsız, “Parasını etrafa saçtığı için ben de toplamaya gittim. Olay bundan ibaret. Suçlu hissediyor muyum? Hayır. Umrumda değil” açıklamasında bulundu.

GÖSTERİŞÇİ OLMAKLA SUÇLADI

Kardashian’ın "Biraz daha gösterişsiz olması" gerektiğini savunan Abbas, “Maddi gücü olmayan insanlara karşı daha az gösterişçi olmalılar. Kimileri için bu kışkırtıcı olabilir” dedi.

10 MİLYON DOLAR DEĞERİNDE MÜCEVHER ÇALDILAR

Sosyal medya tarafından ‘Gangster dedeler’ olarak tanımlanan 60 yaşının üzerindeki 12 hırsız, Kanye West’in Kardashian’a hediye ettiği 10 milyon dolar değerindeki mücevheri çalmıştı.

Yıldızın realite şovu Keeping Up With The Kardashians'ın bir bölümünde Kardashian’ın okyanusta küpesini kaybettiği bölüme atıfta bulunan Abbas, “Çok parası var. Bu hanımın umrunda değil diye düşündüm” dedi.

BAĞLAYIP KÜVETE KOYDULAR

Kardashian, hırsızlık esnasında üstünde polis ambleminin bulunduğu bir ceket giyen bir kişinin de olduğu soyguncuların plastik kablo ve bantla kendisini bağladığını ve küvete koyduğunu söylemişti.

SERBEST BIRAKILDI

Kardashian’ı soymakla suçlanan hırsız, daha önce de pek çok suçtan hapis cezasına çarptırılmıştı. Ancak yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle bu hadiseden 22 ay sonra serbest bırakıldı