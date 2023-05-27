Kırım’daki Rusya yanlısı yönetim, Zelenskiy’nin yazlık evine el koydu

Kırım’daki Rusya yanlısı yönetim, Ukrayna lideri Zelenskiy’nin yazlığı dahil çok sayıda eve el koydu ve elde edilecek geliri Ukrayna’ya karşı süren savaş için harcayacak.

Rusya'nın 2014'te ilhak ettiği Kırım'da yönetim, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Kırım'daki yazlığı olarak kullandığı ev dahil çok sayıda mülke el koydu.

Rusya yanlısı Kırım Valisi Sergey Aksenov, yarımadada “düşman” olarak nitelenen Ukraynalı iş insanlarına ait 57 mülkü kamulaştıracaklarını duyurdu. Aksenov, “Kırım bir dizi binada haklarını geri alacak. Rusya'nın düşmanları Kırım'da para kazanamayacak” diye konuştu.

El konan mülkler arasında, Zelenskiy'nin eşi üzerine kayıtlı olan Karadeniz kıyısındaki Yalta'da bulunan üç odalı lüks ev de var. 800 bin dolar değerindeki evde yapılan restorasyon ve savaş nedeniyle, Zelenskiy ailesi yazlık evi kullanmaya pek fırsat bulamamıştı.

Zelenskiy ve eşi

Ayrıca Rusya'nın Kırım’da kamulaştırmayı planladığı mülkler arasında, Akmescit’teki Kırım Tatar Milli Meclisi'nin binası da yer alıyor.

SAVAŞIN FİNANSMANI İÇİN KULLANACAKLAR

Rus hükümeti, kamulaştırılan mülkleri açık artırmada satacak ve elde edilecek geliri, Ukrayna'daki savaşın finansmanı için kullanacak.

Rus yetkililer ilhak sonrası Kırım'daki özel mülklerin hakkına saygı duyacaklarını açıklamıştı ancak Ukrayna'nın işgali sonrasında Kırım yönetimi bölgede kamulaştırılacak mülklerin listesini hazırlamaya başlamıştı.

Şimdiye kadar Ukraynalı iş insanlarına ait çok sayıda mülke el konduğu belirtiliyor.

Zelenskiy, 2019'da devlet başkanı seçilmeden önce ülkenin en ünlü komedyenlerinden biriydi ve büyük bir televizyon yapım şirketinin sahibiydi.