Kış operasyonunda 2. etap: İlk kafile adaya geldi

Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı tarafından düzenlenen ‘kış operasyonu’nun 2. etabı bugün başladı. Akşam saatlerinde 156 kişilik turist kafilesi Almanya’dan KKTC’ye geldi.

Öte yandan Mayıs ayına kadar toplam 30 bin turistin ülkeye gelmesi bekleniyor.

TURİSTLERE GÖRSEL ŞÖLEN...

156 kişilik turist kafilesi, Ercan Havalimanı'nda itfaiye araçlarının görsel şöleniyle karşılandı.

AKTUNÇ: "TOPLUMLA TURİSTİ BİRLEŞTİRECEK AKTİVİTELERİN DEVAMI İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

Bakanlık Müsteşarı Serhan Aktunç, Mayıs sonuna kadar toplam 30 bin kişilik bir ekibin gelmesini hedeflediklerini vurgulayarak, “Esnafa para bırakan bir turizm sistemi oluyor. Turizm açısından bir umut ışığıdır...” dedi.

156 kişilik turist kafilesinin Gazimağusa ve Girne bölgelerinde ikamet edeceklerini de aktaran Aktunç, “Turizm bakanlığı olarak umudumuzu yitirmedik” ifadelerini kullandı.

2019 yılında turizmden elde edilen 960 milyon Dolara dikkat çeken Aktunç, “İnşallah bu dönemde de bu miktarı yakalayıp; ekonomimize, ülkemize, insanımıza katkıda bulunacağız” şeklinde konuştu.

Turist kafilesinin gün içerisinde ülkeyi gezeceğini de ifade eden Serhan Aktunç, bakanlık olarak, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerini sürdüreceklerini belirtti.

Turizm Bakanlığı Müsteşarı Aktunç, “Halkımızın içi rahat olsun... Toplum ile turisti birleştirecek aktivitelerin devamı için elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.