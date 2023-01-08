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Kış turizmindeki hareketlilik umut yaratıyor

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Kış turizmindeki hareketlilik umut yaratıyor
Kış turizmindeki hareketlilik umut yaratıyor

Bir turizm ülkesi olan Kuzey Kıbrıs’ta pandemi dönemi sonrasındaki turizm hareketliliği artmaya devam ediyor. .

Turizm Bakanlığı’nın geçtiğimiz günlerde turistik tesislerin 2022 yılı Ocak-Kasım verilerini açıklamış, veriler 2021 yılı Ocak Kasım döneminde yüzde 27.6 olan doluluk oranlarının,2022’nin aynı döneminde, yüzde 43,9’a yükseldiğini ortaya koymuştu.

Pandemi sürecindeki durgunluğun ardından, ülkede kış turizminde de bir hareketlilik yaşanıyor…

Yeniyıl tatiliyle birlikte ülkede kış turizminde yaşanan hareketlilik, henüz 2019 verilerine ulaşamasa da umut yaratıyor..

Peki, kış turizmi, Girne esnafına yansıdı mı?

Yeni yıl tatiliyle birlikte artan turist sayısı , esnafın yüzünü güldürdü mü?

Ukrayna –Rusya savaşının ardından ülkemize gelen ve yerleşen yabancı ülke vatandaşları ile İsrail ve diğer ülkelerden turist akışının çarşıya etkisi ne?

Dövizin yarattığı farklılık Kıbrıslı Rumları , çarşımıza yönlendiriyor mu yoksa Güney’den gelen komşularımızın tercihi sadece marketler ve akaryakıt istasyonlarıyla mı sınırlı kalıyor.?

Girne Esnafı, Türkiye ve KKTC arasında ,uçak biletlerindeki fahiş fiyatların ülke turizminin en ciddi sorunu olduğunu vurgulayarak bunun turist akışını baltaladığını dile getirdi.

Ulaşım ücretleri konusuna ivedilikle bir çözüm bulunması gerektiğini vurgulayan Girne esnafı, bu sorunun Türkiye’den turist akışını olumsuz etklediğini ifade ediyor.

Sömestr tatillerinde KKTC tercih edilen bir destinasyon olsa da, ulaşımdaki fahiş fiyatların bu tercihi etkileyebileceğini dile getiren esnaf, sömestr tatiline yönelik beklentilerini de BRT’ye aktardı..

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