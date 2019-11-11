Ana Sayfa
Günün Haberleri
Künye
Arşiv
Sitene Ekle
BIST
103.118
Altın
270,525
Dolar
5,7755
Euro
6,3762
Lefkoşa
22 °C
Mağusa
22 °C
Girne
23 °C
Güzelyurt
21 °C
İskele
22 °C
İstanbul
19 °C
Ankara
15 °C
Sofu Altınbaş: Büyük bir komplonun içindeyiz
KKTC Elektrik Mühendisleri Odası'ndan önemli duyuru
Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Berlin’de Anastasiadis ile yapacağı görüşme öncesinde hazırlık çalışmaları devam ediyor
Meclis’te güncel konuşmalar yapıldı
El koyduğu rubleler polisin başını ağrıtıyor
KTÖS Genel Sekreteri Elcil, YÖDAK’a Gökçekuş ile ilgili çağrı yaptı
Kadın mahkumlara “Meme Kanseri Farkındalık Semineri” verildi
Girne’de bazı bölgelerde yarın elektrik kesintisi olacak
Vakkas Altınbaş sahte evrak iddiasıyla tutuklandı
Kıbrıs Türk Liman İşçileri Şirketi (Değişiklik) Yasa Tasarısı onaylandı
Lefkoşa'da çarpışma
Haftalık trafik raporu: 67 kaza, 26 yaralı
Mustafa Kemal Atatürk, LAÜ’de Anıldı
6. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Dünya Kongresi YDÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. K. Hüsnü Başer başkanlığında Bafra’da başlıyor
YDK öğrencisi Ayten Çamur, IGCSE sinavlarinda matematik dalinda Dünya Birincisi, biyoloji ve kimyada ise Avrupa Birincisi oldu
KIBRIS
DÜNYA
TÜRKİYE
ÖZEL HABER
EĞİTİM
KÜLTÜR/ SANAT
SAĞLIK
SPOR
EKONOMİ
TEKNOLOJİ
YAZARLAR
ENGLISH
SON DAKİKA
Lefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor
Sofu Altınbaş: Büyük bir komplonun içindeyiz
Girne’de bazı bölgelerde yarın elektrik kesintisi olacak
Kıbrıs Türk Liman İşçileri Şirketi (Değişiklik) Yasa Tasarısı onaylandı
Mustafa Kemal Atatürk, LAÜ’de Anıldı
6. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Dünya Kongresi YDÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. K. Hüsnü Başer başkanlığında Bafra’da başlıyor
YDK öğrencisi Ayten Çamur, IGCSE sinavlarinda matematik dalinda Dünya Birincisi, biyoloji ve kimyada ise Avrupa Birincisi oldu
DAÜ’de “Birleşik Kıbrıs’ta Federal Hükümet için Yarı Başkanlık Sistemi” tartışıldı
Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye yaptırım kararı
Evo Morales: Bolivya'nın istifaya zorlanan Devlet Başkanı kimdir?
Karpaz'da kanunsuz avlanma
Türkiye gönderdi, Yunanistan kabul etmedi: Sınır dışı edilen IŞİD'li tampon bölgede kaldı
'Matematik'te Dünya Birincisi
KKTC Elektrik Mühendisleri Odası'ndan önemli duyuru
Ana Sayfa
»
KIBRIS
»
KIBRIS
11.11.2019 19:00
KKTC Elektrik Mühendisleri Odası piyasada yasadışı yollarla SATIŞA sunulmuş WAVELLION marka uzatma prizleri hakkında halkı uyardı
Uyarı şu şekilde:
Yorumlar
0
Facebook Yorumları
0
UYARI:
Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN
GALERİLER
Sebze ve meyve fiyatları cep yakıyor !..
Talihsiz kız müzik dinleyerek uyumak istemişti, canından oldu!
Atatürk'ün bu fotoğraflarını belkide hiç görmediniz
Sevgilisinden ayrılınca yabancılarla öpüşüp poz veren turist
Diğer Haberler
Sofu Altınbaş: Büyük bir komplonun içindeyiz
Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sofu Altınbaş, kardeşi Vakkas Altınbaş ve yeğenlerinin de tutuklandığı dava sürecinin büyük bir komplo olduğunu söyledi.
KKTC Elektrik Mühendisleri Odası'ndan önemli duyuru
KKTC Elektrik Mühendisleri Odası piyasada yasadışı yollarla SATIŞA sunulmuş WAVELLION marka uzatma prizleri hakkında halkı uyardı
Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Berlin’de Anastasiadis ile yapacağı görüşme öncesinde hazırlık çalışmaları devam ediyor
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, Kıbrıs sorununun çözümü için atılacak sonraki adımların ele alınacağı 25 Kasım’da Berlin’de BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Rum Lider Nikos Anastasiadis ile yapacağı görüşme öncesinde hazırlık çalışmalar devam ediy
Meclis’te güncel konuşmalar yapıldı
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurul toplantısı tamamlandı. Bir sonraki birleşim 18 Kasım Pazartesi yapılacak. Meclis’te bugün, yasa önerileri ve yasa tasarılarının görüşülüp onaylanmasının ardından milletvekillerinin güncel konuşmalarına yer verildi.
KTÖS Genel Sekreteri Elcil, YÖDAK’a Gökçekuş ile ilgili çağrı yaptı
Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası Genel Sekreteri Şener Elcil, Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu’na , başkanlık görevinden alınan Hüseyin Gökçekuş ile ilgili belgeleri savcılığa ve mahkemeye göndermesi çağrısı yaptı.
Vakkas Altınbaş sahte evrak iddiasıyla tutuklandı
Girne'de "resmi evrak sahteleme" ve "tedavüle sürme" suçlarından, aralarında işinsanı Vakkas Altınbaş'ın da olduğu toplam 7 kişi mahkemeye çıkarıldı.
Kıbrıs Türk Liman İşçileri Şirketi (Değişiklik) Yasa Tasarısı onaylandı
11 Kasım 2019 Pazartesi 17:59
Lefkoşa'da çarpışma
11 Kasım 2019 Pazartesi 17:56
Haftalık trafik raporu: 67 kaza, 26 yaralı
11 Kasım 2019 Pazartesi 17:55
Mustafa Kemal Atatürk, LAÜ’de Anıldı
11 Kasım 2019 Pazartesi 17:33
Ava kapalı bölgede avlanan iki kişi hakkında yasal işlem başlatıldı
11 Kasım 2019 Pazartesi 16:49
Sıcaklık düşecek, yağmur geliyor
11 Kasım 2019 Pazartesi 16:21
Son Dakika: Lİ-KOOP Yönetim Kurulu görevden alındı!
11 Kasım 2019 Pazartesi 15:38
Sol Hareket: Hukuk Muhakemeleri Usulü (Değişiklik) Yasası çok büyük ekonomik ve sosyal sorunlara yol açacak
11 Kasım 2019 Pazartesi 15:27
Genel Kurul’da Mağusa Limanı’nda bekletilen AKSA jeneratörü ve sağlık konusu konuşuldu
11 Kasım 2019 Pazartesi 15:17
“Ne zaman güvende okula gidebileceğimiz bir otobüsümüz olacak?”
11 Kasım 2019 Pazartesi 14:57
YAZARLAR
Hatice İNTAÇ
SON KUŞLAR
Taner ULUTAŞ
Bu yasa memleketi yangın yerine çevirecek!..
Fırat Borak
Karpaz’da Akıl Almaz İşler!
Erkut YILMABAŞAR
2020’ye giderken 5 güçlü aday!
Ediz TUNCEL
Yazık ki ne yazık...
Ayşegül Garabli
HEPİMİZ FARKINDAYIZ AMA….
Yrd. Doç. Ercan HOŞKARA
Yatırım Yapmazsan Var Olamazsın: Hedefteki Kurum Kıb-Tek
Ali KİŞMİR
DARBE
Rana Sarro
Başıma gelen skandal olayı yazıyorum…
Nezihi BEYAZ
Zoru Başardılar
Ahmet İşcan
Mustafa Akıncı’ya Saldırmanın Dayanılmaz Hafifliği !..
Özal Ziya
Hükümet "huzur ve güvenlik"konusunu ciddiye almalı
Mesut GÜNSEV
ALTINI ÇİZDİĞİM SATIRLAR
Arif Alasya
MASTÜRBASYON..
Münür Rahvancıoğlu
Popülizm Nedir? Ne Değildir?
Hare Ergen
Babanın Gidişi
Turgut ÇALICI
Belediyecilik nasıl olmalı!
Adem KAVAZ
NE KADAR ÖNEMSENİYORUZ?
Cenk DİLER
“Kermiya’ya kaç, Yenişehir’e tut” mantığı olmasın!
Mustafa Keleşzade
Herkes bu kadar yalnızken neden herkes bu kadar yalnız?!
Tahsin Oygar
Nasıl iyi olunur?
Melin ULUÇ
‘’Haklı olmak’’ istersen…
Ali Can
Huş Behram
Yusuf Özgü SERTEL
Boşluğu Bilim-Kültür-Sanat doldursun
Erol SABIR
Dünya Çocuklar İçin Çok Tehlikeli Bir Yer
1
2
3
4
5
SON DAKİKA HABERLER
20:16 -
Sofu Altınbaş: Büyük bir komplonun içindeyiz
19:00 -
KKTC Elektrik Mühendisleri Odası'ndan önemli duyuru
18:47 -
Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Berlin’de Anastasiadis ile yapacağı görüşme öncesinde hazırlık çalışmaları devam ediyor
18:44 -
Meclis’te güncel konuşmalar yapıldı
18:41 -
El koyduğu rubleler polisin başını ağrıtıyor
18:38 -
KTÖS Genel Sekreteri Elcil, YÖDAK’a Gökçekuş ile ilgili çağrı yaptı
18:33 -
Kadın mahkumlara “Meme Kanseri Farkındalık Semineri” verildi
18:16 -
Girne’de bazı bölgelerde yarın elektrik kesintisi olacak
18:11 -
Vakkas Altınbaş sahte evrak iddiasıyla tutuklandı
17:59 -
Kıbrıs Türk Liman İşçileri Şirketi (Değişiklik) Yasa Tasarısı onaylandı
17:56 -
Lefkoşa'da çarpışma
17:55 -
Haftalık trafik raporu: 67 kaza, 26 yaralı
17:33 -
Mustafa Kemal Atatürk, LAÜ’de Anıldı
17:23 -
6. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Dünya Kongresi YDÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. K. Hüsnü Başer başkanlığında Bafra’da başlıyor
17:09 -
YDK öğrencisi Ayten Çamur, IGCSE sinavlarinda matematik dalinda Dünya Birincisi, biyoloji ve kimyada ise Avrupa Birincisi oldu
FOTO GALERİ
Sebze ve meyve fiyatları cep yakıyor !..
Talihsiz kız müzik dinleyerek uyumak istemişti, canından oldu!
Atatürk'ün bu fotoğraflarını belkide hiç görmediniz
Sevgilisinden ayrılınca yabancılarla öpüşüp poz veren turist
1
2
3
4
5
6
7
8
VİDEO GALERİ
KKTC'Yi dehşete düşüren patlamalar vatandaşların kamerasına böyle yansıdı
Narkozun Etkisiyle Yeni Doğduğuna İnanan Çocuk
Kıbrıs'ı Kelebekler bastı, güzel görüntüler oluştu (Video)
Narenciye üreticileri Elye'de toplandı. Bicen: "Hükümet liboştur"
1
2
3
4
5
6
7
8
ÇOK OKUNANLAR
Altınbaşlara polis soruşturması!
Son Dakika: Lİ-KOOP Yönetim Kurulu görevden alındı!
Vahim zarar ve ciddi darp !
Vakkas Altınbaş sahte evrak iddiasıyla tutuklandı
BU AY
|
BU HAFTA
|
DÜN
Ana Sayfa
|
SPOR
|
Para Borsa
|
DAÜ - Doğu Akdeniz Üniversitesi
|
Rio2016
|
LAÜ - Lefke Avrupa Üniversitesi
|
NEGOTIATIONS
|
İletişim
|
YDÜ - Yakın Doğu Üniversitesi
|
FILE
|
Ziyaretçi Defteri
|
GÜ - Girne Üniversitesi
|
GÜNEY KIBRIS
|
Site Haritaları
|
Eğitim
|
Avrupa
|
RSS
|
EMEK
|
KADIN
|
İngiltere
|
YAŞAM
|
CİNSEL SAĞLIK
|
Belediye Seçimleri 24 Haziran 2018
|
ÇEVRE
|
PARA
|
Sektörel Haber
Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs
| İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
Haber Scripti
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.