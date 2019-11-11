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KKTC Elektrik Mühendisleri Odası'ndan önemli duyuru

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KKTC Elektrik Mühendisleri Odası piyasada yasadışı yollarla SATIŞA sunulmuş WAVELLION marka uzatma prizleri hakkında halkı uyardı
KKTC Elektrik Mühendisleri Odası'ndan önemli duyuru

Uyarı şu şekilde:

 

priz.jpg

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