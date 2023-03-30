"KKTC, Rum-Yunan ikilisine ve onların içimizdeki yerli ajanları mankurtlara rağmen yoluna devam edecektir"

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Londra’da Cumhurbaşkanı ‘a yönelik yapılan protestoyu kınadı. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Bakan Arıklı ; “Bugün Londra’da Cumhurbaşkanımız ‘a yönelik yapılan saldırı girişimi, Rum ve Yunan ikilisinin zihniyetini ve şizofrenik toplumsal karakter yapısını bir kez daha ortaya koymuştur. Sayın ‘a yönelik bu saldırı girişiminden büyük zevk alan ve bunu sosyal medyada alaycı bir üslupla yorumlayan içimizdeki Mankurtların tutumları ise bizi hiç şaşırtmamıştır.

Anavatan Türkiye ile belirlediğimiz ve kararlılıkla uyguladığımız yeni Kıbrıs Politikası,Rum-Yunan ikilisine ve onların içimizdeki yerli uşaklarına rağmen adım adım hedefine ulaşacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımıza geçmiş olsun diyoruz…” dedi