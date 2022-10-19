“KKTC Turizmini Hedef Pazar Ülkelere Tanıtım Projesi” başlıyor

“ KKTC Turizmini Hedef Pazar Ülkelerde Tanıtım Projesi” başlıyor. Proje için 74 milyon TL kaynak tahsis edildi. Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma ve Ekonomik İş Birliği Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında imzalanan “2022 yılı İktisadi ve Mali İş Birliği Anlaşması” kapsamında yürütülen “ Turizmini, Hedef Pazar Ülkelerde Tanıtım Projesi” başlıyor. Geride bırakılan sene filmin çekim ve dağıtım süreçleri için 30 Milyon TL kaynak ayrılan tanıtım filminin, hedef pazar olarak seçilen İngiltere ve Almanya ülkeleri tarafından oldukça ilgi gördüğü ifade edilen açıklamada, bu sene hedef pazara İngiltere ve Almanya’nın yanı sıra Rusya’nın da eklenmesiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni ziyaret edecek yabancı turist çeşitliliğinin artmasının beklendiği kaydedildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi: “ Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Kültür Turizm Bakanlığı iş birliği ile ülke tanıtımı amacına hizmet etmekte olan projenin faaliyetleri başladı. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ile Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı, Turizm Tanıtma ve Pazarlama ekibi iş birliği ile yapımına başlanan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tanıtım filmi, ülkenin doğal güzelliklerinin, tarihinin, kültürünün ve otantik Kıbrıs Mutfağı’nın tanıtılmasını hedefliyor.

Türkiye ve iş birliği ve koordinasyonunda gerçekleştirilecek olan filmler; Almanya, İngiltere ve Rusya da dahil olmak üzere yurt dışı tanıtımlar için kullanılacak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti turizmi için oldukça önem arz eden bu proje sayesinde 2023 turizm döneminde Avrupa’dan ve Rusya’dan gelecek olan turist sayısında büyük bir artış öngörülmektedir. ‘nin kültür ve turizm potansiyelinin, en etkili ekonomik ve uluslararası faydaya dönüşmesi adına, benzer projeler ile iş birliğine devam edilecek.”