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SON DAKİKABakan Pilli:Toplam 1455 test yapıldı, 8 pozitif vakaya rastlandı, 12 kişi taburcu edildi

KKTC'de bugün 1455 test 8 pozitif vaka

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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1455 olduğunu, 8 pozitif vakaya  rastlandığını, 12 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
KKTC'de bugün 1455 test 8 pozitif vaka

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1455 olduğunu, 8 pozitif vakaya  rastlandığını, 12 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 4 kişinin hava yolu, 1kişinin deniz yolu, 1 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslısı olduğunu ve bu süreçte gözetim altında olduklarını, 2 kişinin ise yerel vaka olduğunu açıkladı.

1  Eylül 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1455

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 8

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- 12

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 122.267

Toplam Vaka Sayısı- 339

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 241

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 94

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 26

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 68

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok

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