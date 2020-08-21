KKTC'de bugün 1977 test 10 pozitif vaka

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1977 olduğunu, 10 pozitif vakaya rastlandığını, 2 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 2 kişinin hava yolu, 4 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini, 3 vakanın daha önce tespit edilen pozitif vakanın temaslısı olduğunu ve bu süreçte gözetim altında olduğunu, diğer vakanın ise yerel bir vaka olduğunu , Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından temaslı takibinin yapıldığını söyledi.

21 Ağustos 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1977

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 10

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-2

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 104.941

Toplam Vaka Sayısı- 247

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 169

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 74

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok