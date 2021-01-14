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SON DAKİKAPilli: 19'u yerel 21 pozitif vakaya rastlandı!

KKTC'de bugün 19'u yerel 21 pozitif vaka

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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 2422 olduğunu, 19'u yerel 21 pozitif vakaya rastlandığını, 27 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
KKTC'de bugün 19'u yerel 21 pozitif vaka

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 2422 olduğunu, 19'u yerel 21 pozitif vakaya rastlandığını, 27 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, 2 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 19 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.

Bakan Pilli, vakalardan 8 kişinin Lefkoşa, 10 kişinin Girne, 1kişinin Güzelyurt Bölgesi'nden olduğunu belirtti.

14 Ocak 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 2422      

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 21 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı:  2

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: yok

Yerel Vaka Sayısı: 19    

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 27       

Bugün Kaybedilen Hasta: yok    

Yapılan Toplam Test Sayısı: 361.295    

Toplam Vaka Sayısı: 1850

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 1602

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 237  

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 52      

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 182 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 11

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 3

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