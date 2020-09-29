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SON DAKİKABakan Pilli:Toplam 1170 test yapıldı, 5 pozitif vakaya rastlandı, 21kişi taburcu edildi

KKTC'de bugün 5 pozitif vaka 21 kişi taburcu edildi

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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1170 olduğunu, 5 pozitif vakaya rastlandığını, 21 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
KKTC'de bugün 5 pozitif vaka 21 kişi taburcu edildi

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1170 olduğunu, 5 pozitif vakaya rastlandığını, 21 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

 

Bakan Pilli, 2 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 1 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını, bu süre içerisinde gözetim altında tutulduklarını, 2 kişinin ise yerel vaka olduğunu, temaslı takibinin yapıldığını söyledi.

 

29 Eylül 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;

 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1170

 

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 5

 

Ülke dışından gelen vakalar – 2

 

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar -1

 

Yerel vakalar -2

 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-21

 

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

 

Yapılan Toplam Test Sayısı- 167.580

 

Toplam Vaka Sayısı- 757

 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 625

 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 128

 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 29

 

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 99

 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4

 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok

       

 

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