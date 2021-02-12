KKTC'de bugün: "Toplam 4222 test ,40 pozitif vaka''

Bakan Pilli: "Toplam 4222 test yapıldı, 25'i yerel 40 pozitif vakaya rastlandı, 43 kişi taburcu edildi"
Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 4222 olduğunu, 25'i yerel 40 pozitif vakaya rastlandığını , 43 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
Bakan Pilli, 15 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını , 25 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.
Pilli, vakalardan 15 kişinin Lefkoşa, 20 kişinin Girne, 4 kişinin Mağusa, 1 kişinin Güzelyurt Bölgesi'nden olduğunu belirtti.
12 Şubat 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:
Bugün Yapılan Test Sayısı: 4222
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 40
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : yok
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 15
Yerel Vaka Sayısı: 25
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 43
Bugün Kaybedilen Hasta: yok
Yapılan Toplam Test Sayısı: 462.775
Toplam Vaka Sayısı: 3007
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 2230
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 760
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 173
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 576
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 17
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 11
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