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SON DAKİKA28 kişi Lefkoşa, 27 kişi Gazimağusa...Toplam 88 vaka

KKTC'de Covid-19'dan bir can kaybı daha!

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Covid-19 tanısıyla 20 Mart 2021 tarihinden bu yana Acil Durum ( Pandemi) Hastanesi’nde tedavi gören, 30 Mart 2021 itibariyle yoğun bakımda tedavisi süren 89 yaşında (erkek) M.G Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetmiştir.
KKTC'de Covid-19'dan bir can kaybı daha!

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

Covid-19 tanısıyla 20 Mart 2021 tarihinden bu yana Acil Durum ( Pandemi) Hastanesi’nde tedavi gören, 30 Mart 2021 itibariyle yoğun bakımda tedavisi süren 89 yaşında (erkek) M.G Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetmiştir.

Hastanın KOAH  rahatsızlığı bulunmaktaydı. Merhuma Allah'tan rahmet,  tüm ailesine başsağlığı ve sabırlar dileriz.

KKTC'de coronavirüs sebebiyle hayatını kaybeden hasta sayısı 27'ye yükseldi

Dün 64 vaka tespit edilmişti

"Toplam 8023 test yapıldı, 55'i yerel 64 pozitif vakaya rastlandı, 25 kişi taburcu edildi" 

Son 24 saatte yapılan test sayısı 8023 olup, 55' i  yerel 64 pozitif vakaya rastlanmış, 25 kişi taburcu edilmiştir. 

2 kişi yurt dışından hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 7 kişi daha önce tespit edilen vakaların  temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 55  kişi ise yerel vakadır. 

18 kişi Lefkoşa, 26  kişi Gazimağusa, 10 kişi Girne, 1 kişi İskele Bölgesi'ndendir. 

Vakaların bölgelere göre dağılımı 

Lefkoşa 

Lefkoşa Merkez-1/ Surlariçi-9 / Gönyeli-2 / Hamitköy-2 / Göçmenköy-1/ K.Kaymaklı-1/ Köşklüçiftlik-1/ Yakındoğu Bulvarı-1 


Girne 

Girne Merkez-2/ Ozanköy-1/ Dikmen-1/ Pınarbaşı -1/ Çatalköy-2/ Alsancak-1/ Aşağı Girne-1 / Boğazköy-1 


Gazimağusa 

Gazimağusa Merkez -9 / Tuzla-1/ Çanakkale- 1 / Sakarya-6/ Maraş-1/ Kaliland-1/ Baykal-1/Mutluyaka-2 / Gülseren- 2 / Dumlupınar-2 

İskele 

Yeşilköy-1  

8 Nisan 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 


Bugün Yapılan Test Sayısı: 8023 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 64 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 2 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 7 

Yerel Vaka Sayısı: 55 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 25 

Bugün Kaybedilen Hasta: 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 805. 615 

Toplam Vaka Sayısı: 4876 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 4238 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 612  

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 77             

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 532 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 26 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 3

8023 test yapıldı, 55'i yerel 64 pozitif vaka

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