“KKTC’de DİNİNİ BİLMEYEN NESİL YETİŞİYORMUŞ”

Hiç kimse istemeden sen çık Türkiye’den Kıbrıs’a gel.

Hiç ihtiyaç yokken sendika kur.

Sonra da gelip ekmeğini yediğin insanları “dinsizlikle” suçla ve onları hizaya sokmaya çalış!!

Hem de bunu Türkiye’de yayın yapan ve Kıbrıslıları aşağılamayı kendisine misyon edinmiş Yeniakit gazetesine demeç vererek yap.

Gerçekten bu kadarına da pes artık!!

Bu nankörlükten de öte hadsizlik.

Neymiş efendim ," KKTC'de dinini bilmeyen bir nesil yetişiyor

Haberde şu ifadelere yer verildi:” muş.

“KKTC Din Görevlileri Sendikası Başkanı Süleyman Çakır” bundan rahatsız olup, yeniakit gazetesi aracılığı ile TC Cumhurbaşkanından yardım istemiş.

“gelin bu sorunu çözün” demiş.

Daha da ileri giderek,

“Misyonerler, KKTC’de 300’ü aşkın gizli kilise evlerinde misyonerlik faaliyetlerinde bulunuyor. Müslüman ve dindar bir neslin yetişmemesi için her türlü proje burada hayata geçiriliyor. KKTC’de maalesef dinini bilmeyen bir nesil yetişiyor.” Diye de ilave etmiş.

İyi de Süleyman Bey,

si siz bu evleri nasıl tespit ettiniz? Hayatlarımız kontrol altında mı? si eğer böyle bir şey yasaya aykırıysa ve yasa dışı bir faaliyet yürütülüyorsa ve siz de bunu tespit ettiyseniz neden KKTC’nin yetkili birimlerine bildirmediniz? Yoksa KKTC’ yi tanımıyor musunuz? Eğer tanımıyorsanız sizin başkanı bulunduğunuz sendika illegal olmaz mı? sü kime hizmet ediyorsunuz? Kimin memurusunuz, Türkiye’nin mi yoksa KKTC’nin mi? sü eğer bir halkın inancına müdahale etmek misyonerlikse sizin açıktan yaptığınız nedir? si siz Kıbrıs’ta yaşayan gençliğin “dinsiz” olduğuna neye bakarak karar verdiniz? Bunu hangi kriterlere göre ve hangi yöntemle belirlediniz?

Eğer camilere giden genç sayısına bakarak bu hükmü verdiyseniz, acaba camilere gidip şov yaparak resimler çektirenler gerçekten Müslüman mı ve dinine bağlı mı?

sı sizin “ KKTC’de dinini, imanını bilmeyen bir neslin Türkiye’ye düşman olması normaldir” diyerek siyasallaştırdığınız İslam’ı reddedenlerin hepsini “dinsiz” ilan etmek sizin ne haddinize? si herkes Müslüman olmak zorunda mı? İslamiyet’te böyle bir zorlama var mı? si Kıbrıslılar din ve vicdan özgürlüğüne inanan bir halk. Kıbrıs’ta içinde her dinden insanı barındıran bir ada.

Eğer siz gerçek bir Müslüman olsaydınız, Allah’ın kitaplarına ve peygamberlerine inanmanın “İmanın şartları” olduğunu bilirdiniz ve diğer dinlere mensup kişileri bu şekilde aşağılayıp “dinsiz ilan etmezdiniz.

su siz gelmeden önce Kıbrıs halkı dinini bilmiyor muydu? İnançsız ve imansız mıydı ki siz insanların inançlarını şekillendirmeye çalışıyorsunuz?

Bakın Bayım!

İslam kısaca,

Yalan söylememek, kul hakkı yememektir.

Kadına çocuğa tecavüz etmemek, erkek çocukları tacizi “bademleme” diyerek meşru hale getirmemektir.

Çocuklarla evlenme sapıklığını normal kabul etmemektir.

Bu tür sapıklıkları vaaz vermemektir.

Tüyü bitmemiş yetimin hakkı ile konforlu hayat sürüp, başkalarına da şükretmeyi öğretmemektir.

Kimin “dindar”, kimin “dinsiz” olduğunu sadece Allah’ın bileceğini bilerek haddini aşmamaktır.

Siyasi çıkar uğruna hurafeleri, yalan beyanları, uydurma bilgileri, “din” adı altında insanlara kabul ettirmeye çalışıp, insanları sömürmemektir.

Kısacası İslamiyet ahlaklı olmaktır.

Ve ahlakın temel kuralında da insanlara, insanların hayatlarına, inançlarına saygı duymak vardır.

Allah’ın yarattığı tüm canlılara saygı duymak vardır.

Başkalarını kendine benzetmeye çalışmak bencillikten öte en büyük kul hakkıdır.

O yüzden tekrar sormak isterim size,

Kim Müslüman, kim “dinsiz”?

Herkes Müslüman olmak zorunda değil, kim ahlaklı kim hadsiz?

Asıl amacınızın “din” olmadığı kesin, o zaman amacınız ve misyonunuz ne ki, Kıbrıs halkının inancına el atma cüretini gösterebiliyorsunuz?

Amacınız buraya daha çok memur taşımak mı, yoksa şeriatçı bir zihniyetle biat eden bir nesil yaratmak mı?