  • BIST 92.794
  • Altın 254,337
  • Dolar 6,5721
  • Euro 7,6484
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 36 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 31 °C
  • Ankara 31 °C
SON DAKİKALAÜ lisansüstü programlarında yüzde 50 burs imkanı

KKTC'de en çok öğrenci YDÜ'ye geliyor

»
En çok kayıt YDÜ'ye yapılıyor...
KKTC'de en çok öğrenci YDÜ'ye geliyor

İşte rakamlar;

Yakın Doğu Üniversitesi 1965

Lefke Avrupa Üniversitesi 1638

Doğu Akdeniz Üniversitesi 1150

Uluslararası Kıbrıs üniversitesi 1068

Girne Amerikan Üniversitesi 917

Girne Üniversitesi 496

Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi 309

Uluslararası Final Üniversitesi 189

Kıbrıs İlim Üniversitesi 175

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi 118

Adakent Üniversitesi 109

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi  44 

Geçen Yıl KKTC Üniversitelerine yerleşen öğrenci sayısı 10795 olurken bu yıl  yıl KKTC Üniversitelerine yerleşen 8178 öğrenci oldu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Yakın Doğu Üniversitesi Yaşam Boyu Mühendislik Eğitimleri Eylülde Başlıyor29 Ağustos 2018 Çarşamba 15:45
  • “Öğrenciler Aktif Öğreniyor”29 Ağustos 2018 Çarşamba 15:34
  • Kur krizi öğrenciyi de vurdu27 Ağustos 2018 Pazartesi 10:43
  • LAÜ akademisyeninden Lefke ile ilgili yayına önemli katkı26 Ağustos 2018 Pazar 15:21
  • Beslenmeyle İlgili Doğru Bilinen Yanlışlar26 Ağustos 2018 Pazar 15:04
  • LAÜ lisansüstü programlarında yüzde 50 burs imkanı24 Ağustos 2018 Cuma 20:37
  • Üniversite öğrencileri KKTC'ye artık pasaport ile gelebilecek24 Ağustos 2018 Cuma 19:18
  • "Robotik Kodlama" dersi Yakın Doğu İlkokulu'nda müfredatta22 Ağustos 2018 Çarşamba 13:01
  • Özyiğit: Güney’deki okullardan mezun olanlar Türkiye’de eğitim görebilecek20 Ağustos 2018 Pazartesi 21:30
  • “DAÜ dünyanın en iyi üniversiteleri arasında”20 Ağustos 2018 Pazartesi 12:54
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti