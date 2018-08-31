KKTC'de en çok öğrenci YDÜ'ye geliyor

İşte rakamlar;
Yakın Doğu Üniversitesi 1965
Lefke Avrupa Üniversitesi 1638
Doğu Akdeniz Üniversitesi 1150
Uluslararası Kıbrıs üniversitesi 1068
Girne Amerikan Üniversitesi 917
Girne Üniversitesi 496
Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi 309
Uluslararası Final Üniversitesi 189
Kıbrıs İlim Üniversitesi 175
Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi 118
Adakent Üniversitesi 109
Kıbrıs Amerikan Üniversitesi 44
Geçen Yıl KKTC Üniversitelerine yerleşen öğrenci sayısı 10795 olurken bu yıl yıl KKTC Üniversitelerine yerleşen 8178 öğrenci oldu.
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