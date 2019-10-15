KKTC'nin adını bilmeyen Ahmet Çakar'dan Cumhurbaşkanı Akıncı'ya hakaret

Fransa ile Türkiye arasında dün gece oynanan ve 1-1'lik beraberlikle sonuçlanan maç sonrası Ahmet Çakar, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncıya hakaret etti. Çakar'ın KKTC'ye Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti demesi de dikkat çekti.
Fransa ile Türkiye arasında dün gece oynanan ve 1-1'lik beraberlikle sonuçlanan maç sonrası Ahmet Çakar, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncıya hakaret etti. Çakar'ın KKTC'ye Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti demesi de dikkat çekti.
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