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KKTC'nin güncel nüfusu açıklandı

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İstatistik Kurumu, yıllık istatistiklere dayanarak ülkenin nüfusunu 382 bin 836 olarak hesapladı.
KKTC'nin güncel nüfusu açıklandı

Verilere göre, erkek-kadın oranında makas açıldı, doğum oranı düştü ve yaşam süresi yükseldi.

Boşanmalar ise katlanarak arttı.

İstatistik Kurumu, KKTC'nin 1977-2021 yıllarını kapsayan nüfus istatistiklerini çıkardı.

Hazırlanan “Nüfus ve Demografi Bülteni 2021”e göre, 2021 sonu itibarıyla ülkenin toplam nüfusu 382 bin 836 olarak hesaplandı.

KKTC’de en son yapılan nüfus sayımından bu yana nüfusun 10 yılda 96 bin kişi arttığı görüldü.

4 Aralık 2011 tarihinde yapılan sayımda toplam nüfus 286 bin 257 çıkmıştı.

ERKEK SAYISI KADINDAN FAZLA

2021 yılı projeksiyon nüfusa göre, nüfusun erkek oranı yüzde 54.4, kadın oranı yüzde 45.6 olarak hesaplandı. Cinsiyet oranı ise 119.2 (her 100 kadın için erkek sayısı) oldu.

GENÇ NÜFUS AZALDI

Bültene göre, 0-14 yaş grubundaki nüfusun toplam nüfus içindeki oranı 2021 yılında 1978 yılına göre yüzde 29.5’ten, yüzde 13.7’e geriledi. Çalışma çağı nüfusu olarak adlandırılan 15-64 yaş grubunun toplam nüfus içindeki oranı ise yüzde 60.9’dan, yüzde 76.5’e yükseldi.

DOĞUMLAR DÜŞTÜ

1977 yılı kayıtlarına göre toplam doğum sayısı 2 bin 923 iken, 2021'de bu sayı yüzde 3.6’lık artışla 3 bin 614 olarak hesaplandı.

ANNE-BABA OLMA YAŞI ARTTI

1977 yılında, 28.6 olan baba olma yaşının, 2021 yılında 34.0'a, anne olma yaşının ise 25.3’ten 30.8’e yükseldiği görüldü.

ÖLÜMLER AZALDI

İstatistik yıllıklarında yer alan ölüm sayılarının yayınlanmaya başladığı ilk yıllara ait (1977-1981 arası) verilerde yıllık 300’ün altında ölüm kaydı olmasına rağmen, o yıllarda hesaplanan kaba ölüm hızlarının binde 10 civarlarında olduğu görüldü. Ölüm sayısının 1693 olduğu 2021 yılında ise kaba ölüm hızı binde 4.4 olarak hesaplandı.

EVLENME ORTALAMASI DEĞİŞMEDİ, BOŞANMALAR 5'E KATLANDI

Kişilerin boşanma sayılarında yıllar içinde önemli bir artış izlendi. 1977 ve 2021 yıllarının her ikisinde de evlenme sayıları 1200 civarında iken, 1977 yılında 180 olan boşanma sayısı 2021 yılında yaklaşık 5 kat artış göstererek 895 oldu.

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