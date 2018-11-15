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KKTC’nin kuruluş yıldönümü İskele’de de törenlerle kutlandı

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KKTC’nin Kuruluş Yıldönümü İskele’de de törenlerle kutlandı.
KKTC’nin kuruluş yıldönümü İskele’de de törenlerle kutlandı

KKTC’nin Kuruluş Yıldönümü İskele’de de törenlerle kutlandı.

Cumhuriyetin 35. yılı nedeniyle İskele Atatürk Anıtı önünde başlayan tören, İskele Ecevit Meydanı’ndaki resmigeçit töreni ile son buldu.

İskele Ecevit Meydanı’ndaki tören, İskele Kaymakamı Mustafa Ürüncüoğlu, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ve GKK’dan Piyade Yarbay Mustafa Horkal’ın tören birliği ve halkın bayramını kutlaması ile başladı. Törende günün anlam ve önemini belirten ilk konuşmayı Bekirpaşa Lisesi’nden Tarih Öğretmeni Ümran Direk yaptı.

‘‘KKTC’nin kuruluşu ile burada iki toplumun var olduğu dünyaya duyurulmuştur” diyen Direk, 15 Kasım 1983 tarihinin, Kıbrıs Türk halkının siyasi yaşamında önemli bir dönüm noktası olduğunu vurguladı. Ümran Direk konuşmasının sonunda ise, kalıcı ve adil barışa, uzlaşıya olan inancın yitirilmeden KKTC’ye uygulanan kısıtlamaların kaldırılmasını diledi.

Günün anlam ve önemini belirten bir diğer konuşmayı ise GKK adına Piyade Binbaşı Aziz Öztürk yaptı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 35. Yıl dönümünü kutlamanın haklı gururunu yaşadıklarını belirten Öztürk, Cumhuriyetin, Kıbrıs Türk halkının Anavatan Türkiye ile omuz omuza vermiş olduğu özgürlük mücadelesinin en kıymetli karşılığı olduğuna dikkat çekti.

Osmanlının adayı fethi ile Kıbrıs’ta 308 yıllık barış ve huzur dönemi yaşandığına vurgu yapan Öztürk, Osmanlının yaşamış olduğu olaylar neticesinde Kıbrıs’ın İngiltere’ye geçmesiyle birlikte Kıbrıs’ta barış ve huzur ortamının son bulduğunu belirtti.

CUMHURİYET ŞİİRLERLE ANLATILDI… “ARAP ALİ AĞIDI” OYUNU SAHNELENDİ

İskele Belediyesi Halk Dansları Topluluğu ile KKTC Karadeniz Kültür Derneği Kuzeyin Yıldızları Horon Ekibi’nin de gösteri sunduğu törende, günün anlamına uygun şiirler de okundu. Şehit İlker Karter İlkokulu Öğrencisi Gizem Tumbo ’Kuzey Kıbrıs Türk Bayrağı’, İskele Ticaret Lisesi Öğrencisi Aynur Aydın ‘Özgürlük Türküsü’ ve Bekirpaşa Lisesi Öğrencisi Nilgün Esin Çıtak ‘Bugün’ isimli şiirleri okudu.

İskele Ecevit Meydanı’ndaki törende İskele Belediye Tiyatrosu’nun 15 Kasım’a özel olarak hazırladığı Arap Ali Ağıdı isimli oyunu da sahnelendi. 1943 yılında, 29 yaşındayken İngiliz Sömürge askerleri tarafından öldürülen Mağusa Limanı Türküsü’ne de konu olan Arap Ali’nin hayatının anlatıldığı oyun, Sami Yakar’ın yönetmenliğinde sahnelendi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilanının 35. yıldönümü kutlamaları, resmigeçit ve İskele Belediyesi tarafından İskele Belediye Gazinosu’ndaki kutlama kokteyli ile son buldu.

İskele’de düzenlenen törene; İskele Kaymakamı Mustafa Ürüncüoğlu, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Milletvekilleri Yasemin Öztürk ve Mesut Genç, KTBK adına Hava Savunma Binbaşı Barış İldeniz, GKK adına Piyade Yarbay Mustafa Horkal, siyasi parti temsilcileri, okullar, kurum, kuruluş ve dernek temsilcilerinin yanı sıra vatandaşlar katıldı.

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