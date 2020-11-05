KKTC'nin Kuruluş Yıldönümü Nedeni İle Atıcılık Federasyonu Tarafından Cumhuriyet Kupası Müsabakası Düzenleniyor

Dünya Havalı ve Ateşli Tüfekler Destekli Atış Federasyonunun (WRABF) teknik kuralları uygulanacak müsabaka, Taşkent Ateşli Yivli Silahlar Poligonunda gerçekleştirilecektir.
Atıcı sporcular 25m, 50m, 75m ve 100m mesafelere, daire puanlamalı kart hedeflere atış mesafesi zorluklarına ve hava muhalefetine karşı 125 atış yapacaklar.
Sabah saat 08:00’de başlayacak atışlar 07 Kasım ve 21 Kasım tarihlerinde olmak üzere 2 etapta tamamlanacak.
Müsabakada Uluslararası Federasyonun kriterlerine uygun özelliklere sahip havalı tüfekler ve standart üretim havalı tüfekler kullanılacak.
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