Klasikler, slalomda kozlarını paylaştı

Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği’nin (KTKOD) mart ayında başlaması planlanan ancak Koronavirüs salgını nedeniyle ertelemek zorunda kaldığı klasik otomobil faaliyet sezonu, rekor katılımla yapılan slalom yarışıyla başladı.

Geçtiğimiz yıl zamansız bir şekilde aramızdan ayrılan çocuk klasikçi Atlas Rüstemoğlu anısına, Cyprus Wireless Solutions ana sponsorluğunda organize edilen Klasik Otomobil Slalom Yarışı’nın ilk ayağı 27 Haziran Cumartesi gecesi gerçekleştirildi.

Lefkoşa Cemsa Karting Tesisleri’nde yapılan yarışa 140 klasik araç kayıt yaptırdı, 30’dan fazla 25 yaş üstü araç sahibi ise kayıtların kapanmasından sonra alana gelerek sadece sergiye katıldı.

127 aracın pistte hünerlerini sergilediği yarışı, bine yakın kişi izledi.

Yaşar Köroğlu’nun sunumuyla ve BİOLOGİK müzik ekibinin setleriyle başlayan yarışın startını Başbakan Ersin Tatar, Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Deniz Dana il e KTKOD Başkanı Burçin Aliusta verdi. Tatar ile Dana, yarışın 1 kapı numaralı olan en eski klasik aracıyla, slalomda kullanılacak olan parkurda tur da attı.KTKOD’un 2020 yılının ilk organizasyonu olan slalom yarışın sonunda kupalar sahiplerini buldu.

Yarış Direktörü İsmet Tufan’ın brifinginin ardından formasyon turu yapıldı. İmal yılı en eskiden, en yeniye doğru start alan klasik araçlar pistte hünerlerini sergiledi.

Yarışta 12 genç hakem görev aldı, piste gelen binden fazla izleyici de neticeleri merakla takip etti.

“Genel Klasman” dışında sekiz farklı kategoride ilk üçe girmeyi başaran ekipler, yarış sonrası kupalarını aldı.

Yarışın güçlü arabalarının yer aldığı “Turing Kategorisi” büyük heyecanla izlendi. Birbirinden güçlü araçların nefes kestiği klasmanda yarışan pilotlar, izleyicilerden tam not aldı. İmal yılı 1990’a kadar olan klasik araçlar bu yıl “Genel Klasman” kategorisinde yer alarak heyecanı bir kat daha artırdı, ayrıca yeni uygulamaya konulan “H Klasmanı” da bu yarışla birlikte hayat buldu.

Zorlu yarışı 1970 model Austin Mini aracıyla Coşkun Gürel kazanarak podyumda zirvede yer almayı başardı. İkincilik, 1983 model Austin Mini ile Akay Akbil’in olurken, üçüncülük 1990 model Mercedes Benz 190 /3.2 aracıyla Mustafa Beyaz’ın oldu.

“E Kategorisi”nde Turgut Bürüncük, “F Kategorisi”nde Hüseyin Gümüşok, “G Kategorisi”nde Erdoğan Aşık, “Kadınlar Kategorisi”nde Özlem Kıraç, “Turing Kategorisi”nde Kemal Topçu, “H Kategorisi”nde Ali Güran Tahsin, “VW Beetle Kategorisi”nde Halit Kılıç, “BMW E30 Kategorisi”nde ise Tanel Gerçel zirvede yer almayı başardı. Yarışın ödülleri dernek yönetim kurulu tarafından takdim edilirken, “Genel Klasman” ödüllerini KTKOD Başkanı Burçin Aliusta, yarış direktörü İsmet Tufan ve merhum Atlas Rüstemoğlu’nun babası Hasan Rüstemoğlu takdim etti. Oza Kahve Direktörü Umut Oza da gecede dereceye giren tüm ekiplere Oza Kahve hediye seti takdim etti.

19 kadın pilotun da yarışta boy göstermesi, takdir topladı.

ALİUSTA: "RENKSİZ GÜNLERİ RENKLENDİRECEĞİZ DEDİK VE YAPTIK"

KTKOD Başkanı Burçin Aliusta, bu yıl hedeflerini çok yükselttiklerini belirterek klasik severlerin derneğin organize ettiği etkinleri merak ve heyecanla beklediğini bilerek çalıştıklarını söyledi.

Salgın nedeniyle yaklaşık 3 ay boyunca herkesin evinde kapalı kaldığını, organizasyonların yapılamadığını anımsatan Aliusta, bu dönemde camianın motivasyonunu yüksek tutmaya çalıştıklarını, renksiz günlerin geçeceğini ve yolları, meydanları klasiklerle tekrar renklendirmeye devam edeceklerini her fırsatta dile getirdiklerini vurguladı.

Aliusta, büyük bir kesime hitap ettiklerini bu nedenle ‘en iyi hizmet’ için uğraş verdiklerini ifade ederek yarışın duyurusunu yaptıkları andan itibaren çok büyük ilgiyle karşılaştıklarını belirtti. Aliusta, “Ülkemizde böylesine büyük çapta başka bir organizasyon yok. ‘Yapılamaz’ denileni yaptık. Ciddi mesai ve emekle ülkemiz klasik severlerine her zaman ev sahipliği yapmaya da devam edeceğiz” dedi.

Aliusta, yarışa kayıt yaptıran 140 klasik aracın dışında faaliyet günü klasiğiyle alana girmek isteyen 30’dan fazla klasik severi de geri çevirmediklerini söyleyerek kimsenin şevkini ve tutkusu kırmamaya çalıştıklarını belirtti.

Dernek organizasyonlarının artık markalaştığının altını çizen Aliusta, hedefledikleri ortamı yaratarak, hem izleyenlerin hem de yarışanların keyif almalarını sağladıklarını söyledi.

Cyprus Wireless Klasik Otomobil Slalom Yarışı

ÖDÜL DAĞILIM LİSTESİ 2020

Genel Klasman

Coşkun Gürel-Austin Mini 1970 Akay Akbil- Austin Mini 1983 Mustafa Beyaz-Mercedes Benz 1990

G – Klasmanı

Erdoğan Aşık Metin Tavukçuoğlu Hasan Gönenoğlu

F-Klasmanı

Hüseyin Gümüşok Serkan Cenktaş Halit Kılıç

E-Klasmanı

Turgut Bürüncük Fehim Selçuklu Laika Damdelen

H-Klasmanı

Ali Güran Tahsin Özge Boran Yaşar Usanmaz

BMW E30 Klasmanı

Taner Gerçel Nahit Uçak Kazım Sakinoğlu

Bayanlar Klasmanı

Özlem Kıraç Türkan Bayraktar Ayşe Bayraktar

Turing - Klasmanı

Kemal Topçu Emre Erosal Onat Kutlar

VW Beetle Klasmanı