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Koalisyon hükümeti bozuluyor mu?

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Kamuoyunda dörtlü koalisyon hükümetinin (CTP-HP-TDP-DP) yakın bir tarihte bozulacağı kulislerde yoğun bir şekilde konuşulmaya başlandı.
Koalisyon hükümeti bozuluyor mu?

Kıbrıs Türk kamu oyunda dörtlü koalisyon hükümetinin (CTP-HP-TDP-DP) yakın bir tarihte bozulacağı kulislerde yoğun bir şekilde konuşulmaya başlandı.

Kulis Haber

Lefkoşa kulislerinde Ana muhalefet UBP yetkilileri ile DP’nin bazı yetkililerinin görüştüğü iddia ediliyor.

koalisyon2.jpgGörüşmelerin üst düzeyde olduğu öğrenilirken olası koalisyon ihtimallerinin de perde gerisinde değerlendirilmeye alındığı öğrenildi.

YDP Genel başkanı Erhan Arıklı’nın ise daha önce yaptığı açıklamalarda 24’ü bulun gelin dediği belirtilirken, YDP’nin oluşacak yeni hükümete dâhil olmadan dıştan da destek verebileceği konuşuluyor.

Ankara randevuları verdi

Uzun süredir Ankara’dan randevu bekleyen kabine mensuplarına ise Ankara’nın randevuları vermeye başladığı görülüyor. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan ilk randevuyu alarak geçtiğimiz günlerde mevki daşı ile görüşmelerde bulunmuştu.

koalisyon-001.jpgBugün ise Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay Ankara’da mevki daşı T.C. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmelerde bulunuyor.

Bir diğer randevu verilen isim ise Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit oldu. Özyiğit’in bu akşam Ankara’ya gideceği ve yarın hem Turizm ve Kültür Bakanı ile hem de Eğitim Bakanı ile görüşmelerde bulunacağı açıklandı.

Başbakan Tufan Erhürman’ın ise önümüzdeki günlerde Ankara’da olacağı öğrenildi.

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