Kol Saati Hırsızı Tutuklandı

15 Haziran 2025 tarihinde saat 11.30 sıralarında, Karaoğlanoğlu’nda faaliyet gösteren bir alışveriş merkezine müşteri gibi giren kimliği meçhul bir kişi, işletme içerisinde satışa sunulan toplam 7.418 TL değerindeki iki erkek kol saatini alarak, kasada ödeme yapmadan dışarı çıktı.
Olayın polise bildirilmesi üzerine başlatılan soruşturmada, hırsızlık olayının zanlısı olarak M.K. (K-30) tespit edilerek tutuklandı. Zanlının tasarrufunda bulunan çalıntı saatler emare olarak alındı.
Soruşturma devam ediyor
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