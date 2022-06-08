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Kolej Giriş Sınavının 2. basamağı 11 Haziran'da!

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2021-2022 eğitim yılı Kolej Giriş Sınavlarının 2. Basamağı (KGS-2), KKTC genelinde 11 Haziran 2021 Cumartesi günü gerçekleştiriliyor.
Kolej Giriş Sınavının 2. basamağı 11 Haziran'da!

Türk Maarif Koleji, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi, Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu, Girne 19 Mayıs TMK, Anafartalar Lisesi, Gazimağusa TMK, Güzelyurt TMK, Bekirpaşa Lisesi, İskele Evkaf Türk Maarif Koleji, Lefke Gazi Lisesi ve Hala Sultan İlahiyat Koleji olmak üzere 11 sınav merkezinde, iki oturumda gerçekleştirilecek sınavın birinci oturumu 09:00-10:30, ikinci oturumu ise 11:00-12:30 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Sınava, kayıt işlemlerini tamamlamış toplam 1870 öğrencinin katılması bekleniyor. Katılımın bu denli yüksek olmasından dolayı Kolej Giriş Sınavında, eğitim bilimlerinin, ölçme – değerlendirme ilkeleri çerçevesinde gerçekleştirilmesi adına gereken tüm düzenlemeler eksiksiz olarak planlanmıştır.

Bilindiği gibi Kolej Giriş Sınavı “Türkçe”, ”Fen ve Teknoloji”, “Sosyal Bilgiler”, “İngilizce” ve “Matematik” olmak üzere toplam beş alt testten oluşan, çoktan seçmeli bir sıralama sınavıdır. Her bir alt test, alanında uzman ve deneyimli eğitimcilerden oluşan komisyonlar tarafından üretilmektedir. Sorular, ilgili konu alanlarının kazanımlarına göre hazırlanmış “belirtke tabloları”, “geçerlilik” ve “güvenilirlik” ögeleri dikkate alınarak hazırlanmaktadır. Sınavda kullanılacak soru kitapçıkları, sınavdan 48 saat önce, sadece üst düzey yetkililerin kontrolünde, Bakanlığımızın basım merkezinde basılmaktadır. Soru kitapçıkları, sınav günü “sınav sorumluları” ve “denetmenler” eşliğinde sınav merkezlerine ulaştırılmaktadır.

Sınavın tamamlanmasının ardından soru kitapçıkları ve cevap anahtarları bakanlığımızın resmi web sitesi www.mebnet.net adresinden aday numaralarına göre yayımlanacaktır. Cevap kağıtlarının optik okuyucu ile değerlendirilmesinin ardından sınav sonuçlarının aynı gün akşam saatlerinde yayınlanması öngörülmektedir. Öğrencilerin, Ocak ayında yapılan Kolej Giriş Sınavı birinci basamak sınavı sonuçları da dikkate alınarak hesaplanacak (%50 KGS-1 + %50 KGS-2) kolej giriş puanına göre oluşturulacak sıralama listeleri de eş zamanlı olarak yayımlanacaktır.

Kolej Giriş Sınavı sonucunda Lefkoşa Türk Maarif Koleji’ne 150, Gazimağusa Türk Maarif Koleji’ne 100, Girne 19 Mayıs Türk Maarif Koleji’ne 100, Güzelyurt Türk Maarif Koleji’ne 75, İskele Evkaf Türk Maarif Koleji’ne 75, Lefke Gazi Lisesi Kolej Bölümü’ne 25 ve Hala Sultan İlahiyat Koleji’ne 120 olmak üzere toplam 645 öğrencinin kayıt hakkı elde etmesi öngörülmektedir.

Sınava katılacak öğrencilerimizin, Bakanlığımızın daha önceden açıkladığı belgeler ile birlikte, sınavdan yarım saat önce sınav merkezlerinde bulunmaları önerilmektedir.

PCR test sonuçları pozitif çıkan öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması adına da tüm önlemler alınmıştır. Sonuçları pozitif çıkan öğrencilerimiz sınav merkezinde denetmen ve gözetmenler eşliğinde sınava girecektir.

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