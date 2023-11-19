Konaklamaya yeni bakış açısı: Dünyanın en ince oteli

Endonezya’da, 2,8 metre genişliğindeki dünyanın en ince oteli olan ‘PituRooms’u inşa eden mimar Ary Indra konaklamaya yeni bakış açısı getirdiğini söylüyor.

CNN‘e konuşan Indra, binayı doğup büyüdüğü Orta Cava eyaletindeki Salagita şehrinde, tuhaf boyutları nedeniyle kimsenin satın almak istemediği bir arazide inşa ettiklerini söyledi.

Beş katlı otelde, toplam yedi oda ve odalarda her biri çift kişilik bir yatakla duşu ve tuvaleti olan küçük bir banyo yer alıyor.

Endonezyalı sanatçılar ve iç mimarlar tarafından tasarlanan odaların kendilerine has dokusu olduğunu belirten Indra, “Buraya gelenlerin Salatiga’yı yeni şekilde deneyimlemesini istiyorum” diyor.

Indra, aynı zamanda bu otelle ‘evim’ dediği Salagita’yı uluslararası arenada görünür kılmak ve şehre daha fazla kişiyi çekmek istediğini söylüyor.

Salatiga, başkent Cakarta’nın yaklaşık 480 kilometre güneydoğusunda kalıyor ve tatil için Yogyakarta, Surabaya ya da yakındaki Bali adasına giden turistler tarafından çoğunlukla bilinmiyor.

Aralık 2022’de hizmete açılan otelde çoğunlukla Endonezyalıların kalıyor.

Turizm sektörüne yeni bir bakış açışı getirdiğini savunan mimar şöyle konuşuyor: “Teknik sıkıntılar yaşadık ama asıl sorun, konaklama sektöründe hakim olan ‘en büyük, en yüksek ve en lüks’ gibi üstünlük belirten kelimelere alışkın tipik zihniyetti. Bizse en ince oteliz.”