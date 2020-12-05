Konya'ya kadar hissedildi! İşte 5.5 lik depremin yeri

Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 5.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü, Alanya ilçesine 61 kilometre mesafede.

Saat 15.44'de gerçekleşen sarsıntının Konya, Denizli ve Mersin gibi çevre illerde hissedildiği bildiriliyor. Söz konusu şehirlerdeki sosyal medya kullanıcıları, yaklaşık altı saniye sallandıklarını yazdı.

Sarsıntının 5.2 büyüklüğünde olduğunu aktaran AFAD'a göre, depremin merkez üssü Gazipaşa ilçesinin 38 kilometre açığı. AFAD verilerine göre, depremin derinliği ise 77 kilometre.

Depremin büyüklüğünü 5.5 olarak veren Kandilli Rasathanesi, sarsıntının yerin 89 kilometre altında gerçekleştiğini duyurdu.