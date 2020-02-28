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Koop-Sen'den KOOP-BANK'ta 'süresiz grev' uyarısı

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Koop-Sen, Kooperatif Merkez Bankası ve iştiraklerine personel istihdamı yapılması halinde, süresiz genel grev dahil her türlü yasal eylemde bulunacağını duyurdu.
Koop-Sen'den KOOP-BANK'ta 'süresiz grev' uyarısı

Kooperatif Görevlileri Sendikası (Koop-Sen), Kooperatif Merkez Bankası Ltd., Koop Binboğa Yem fabrikası, Koop-Süt ve Koop Levazım'a personel istihdamı yapılması halinde,  süresiz genel grev dahil her türlü yasal eylemde bulunacağını duyurdu.  

Mehmetali Güröz, Koop-Sen Yönetim Kurulları adına yaptığı yazılı açıklamada, cumhurbaşkanı seçimleri öncesi ve seçim yasaklarının başlamasına bir gün kala, hükümetin özellikle UBP kanadının istihdam çabaları çerçevesinde Kooperatif Merkez Bankası ve iştiraklerine işçi ve memur istihdam yapma planları olduğunu öğrendiklerini savundu. 

Güröz, özellikle Kooperatifler Mukayyidi Kemal Deniz Dana’nın bu konuda özel çaba sarf ettiğini ileri sürdü. 

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