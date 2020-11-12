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Korona Virüse Yakalanana Sefa, Yakalanmayana Cefa Oluyor.

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Virüs tedavisindeki sürpriz hapla ilgili şok açıklama.
Korona Virüse Yakalanana Sefa, Yakalanmayana Cefa Oluyor.

Yapılan bir araştırmada erişimi kolay ve ucuz olan Aspirin ilacının korona hastalarında ölüm riskinin yüzde 50 oranında azalttığı ortaya koyulmuştu. Aspirin ilacının tüm dünyada kullanıldığını belirten Dr. Öğretim Üyesi Gaye Hafez, “Virüste yaşanan sorunlardan biri damar içinde pıhtı oluşumu. Aspirin bu oluşuma engel olduğu için doktor kontrolünde kullanıyor ancak koronadan korumuyor” dedi.

DHA’da yer alan habere göre, koronaya karşı ilaç ve aşı geliştirme mücadelesinde çok çarpıcı bir sonuç elde edildi. ABD’li bilim insanları tarafından yapılan yeni bir çalışma, erişimi kolay ve ucuz olan Aspirin ilacının hastanede yatan yeni tip korona virüs hastalarının ölüm riskini yaklaşık yüzde 50 oranında azalttığını ortaya koymuştu.

Dr. Öğr. Üyesi Gaye Hafez, “Korona virüs enfeksiyonunda yaşanan sorunlardan biri damar içinde pıhtı (tromboz) oluşumu. Aspirin bu pıhtının oluşmasına engel olduğu için hekim kontrolünde tedaviye eklenebiliyor. Ancak korona virüsten korumuyor” dedi.

Tüm merak edilenleri açıklık getiren Dr. Öğr. Üyesi Gaye Hafez, ateş düşürücü ve ağrı kesici etkisinin yanı sıra önemli bir özelliğinin kan sulandırıcı bir ilaç olması nedeniyle Aspirinin tüm dünyada yaygın olarak kullanıldığını belirten Dr. Öğr. Üyesi Gaye Hafez, korona virüs enfeksiyonunda yaşanan sorunlardan birinin damar içinde pıhtı oluşumu olduğunu söyledi. Dr. Gaye Hafez, "Aspirin de bu pıhtının oluşmasına engel olduğu için hekim kontrolünde tedaviye eklenebiliyor. Ancak bu durum, ‘Aspirin, korona virüse karşı koruyor’ şeklinde manşet yapılmamalı. Çünkü Aspirin, korona virüsün yol açtığı pıhtı sorununu (özellikle pulmoner emboli) çözmek için tedaviye ekleniyor, korona virüsten korumuyor. En azından şu an elimizde olan verilerle bunu söyleyemeyiz" diye konuştu.

"DAHA GENİŞ ÇAPLI ARAŞTIRMALARA İHTİYAÇ VAR"

Türkiye’de de bilim kurulu üyelerinin aspirinin pıhtı oluşumunu önlemek için kullanıldığını açıkladıklarını söyleyen Dr. Hafez, "Ancak korona virüsün yol açtığı tek sorun pıhtı riski değil. Başta solunum sıkıntısı olmak üzere, ileri evrede sitokin fırtınasına ve dolayısıyla pek çok farklı soruna yol açabiliyor. Aspirinin ise bu diğer sorunlar üzerinde bir etkisi yok. Aspirin, korona virüs tedavisinde etkili olabilecek bir ilaç, ancak 'korona virüse karşı iyileştirici etkisi vardır' diyebilmemiz için, daha geniş çaplı araştırmalara ihtiyaç var" ifadelerini kullandı.

Bilimsel verilerin halkla paylaşılmasının önemli olduğunu ancak eldeki tüm verilerin bir arada değerlendirilmesi ve bulguların nihai sonuçmuş gibi yansıtılmaması gerektiğini söyleyen Dr. Hafez, “Dolayısıyla Aspirin virüse karşı koruyucuymuş gibi algılanmamalı. Sadece korona virüs teşhisi konmuş hastalar için, hekim kontrolünde ve gerektiğinde kullanılmalı. Çünkü Aspirin, kanamaya sebep olabilecek bir ilaç. Kontrollü kullanılmadığı veya korona virüse karşı koruyucuymuş gibi rastgele kullanıldığı takdirde pek çok hasta zarar görebilir. Mide kanaması, Reye sendromu (daha çok çocuklarda görülse de erişkinlerde de görülebilir), kanama riskinin artması gibi önemli sorunlar yaratabilir” açıklamasını yaptı

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