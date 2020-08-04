  • BIST 1.087
  • Altın 445,508
  • Dolar 6,9493
  • Euro 8,1801
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 33 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 5 pozitif vaka

Köy ve mahalle ihtiyar heyetleri (değişiklik) yasa tasarısı kabul edildi

» »
 Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Köy ve Mahalle İhtiyar Heyetleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı onayladı.
Köy ve mahalle ihtiyar heyetleri (değişiklik) yasa tasarısı kabul edildi

 Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Köy ve Mahalle İhtiyar Heyetleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı onayladı.

Oylamaya katılan 31 milletvekili yasa tasarısına olumlu oy kullanırken, 19 vekil oylamaya katılmadı.

Cumhuriyet Meclisi toplantısı oylamanın ardından tamamlandı. Gelecek olağanüstü birleşim 11 Ağustos Salı günü saat 10.00’da yapılacak.

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesinin tasarıya ilişkin raporunu komite başkanı Sunat Atun okudu. Atun, muhtar ödenekleri hakkında bilgi vererek, yasanın onaylanmasıyla ödenek artışının olacağını kaydetti. 

Yasa tasarısı üzerine söz alan HP Milletvekili Hasan Topal, muhtarın bağımsız seçilen bir aday olduğunu ifade ederek, “muhtar”ın kelime anlamının da bağımsızlık olduğunu, ancak gerçekten muhtarların “bağımsız” olup olmadığını sordu.

Topal, muhtarların önemli görevleri olduğunu ve köylerde bölgelerde halk için daha aktif kullanılabileceklerini ifade ederek, yasaya olumlu oy vereceklerini söyledi.

CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları da, muhtarlık ödeneklerinin artırılmasının iyi olduğunu ifade ederek, muhtarlık binalarının da yapılacağının söylendiğini, bu konuda ne aşamada olunduğunun bilgisini istedi.

Hamzaoğulları, muhtarların zaman zaman Kaymakamlıklar aracılığıyla hizmet içi eğitime alınması gerektiğini ifade ederek, muhtarların köyler ve bölge halkı için önemine işaret etti.

UBP Milletvekili Menteş Gündüz de, muhtarların devletin temeli olduğunu ifade ederek, muhtarların köyler ve bölgeler için önemine işaret etti. Gündüz, muhtarların yasa gereği alması gereken ücretin belli olduğunu ancak çoğunun almadığını ifade ederek, muhtarların seçimle geldiği dikkate alındığında artık profesyonelliğe geçiş yapılması gerektiğine inanç belirtti.

TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli de, yasanın muhtarlara hayırlı olmasını dileyerek, yönetimden muhtarlarla daha çok ilgilenmesini, ayda bir toplantı yapıp köy halklarının sıkıntılarını dinlemesini istedi. Angolemli, yasanın hazırlanmasında emeği geçenlere de teşekkür etti.

CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli de, muhtarların halka yakın, en yakın duran yöneticiler olduğunu ifade ederek, muhtarların önemine işaret etti, yasayı desteklediklerini söyledi.

İncirli, kadın muhtarların temsiliyetinin yeterli olmadığını, 237 muhtarın 20’ye yakınının kadın olduğunu ifade ederek, kadın muhtarların güçlendirilmesinin önemine işaret etti.

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars da, komiteye teşekkürlerini sunarak, muhtarların hassasiyetlerini dikkate alarak kısa sürede genel kurula getirildiği için teşekkür etti.

Baybars da, kadın muhtarların artmasını temenni ederek, muhtarların katkı paylarını artırarak, kimseye muhtaç kalmadan görevlerini daha bağımsız şekilde yapmaları açısından önemli olduğunu söyledi.

Muhtarlık binalarının yapılması, tamir edilmesi, teknik donanımlarının artması gibi çalışmaların sürdüğünü ifade eden Baybars, muhtarların sorunlarının çözümü için de çalışmalar yapıldığını, muhtarlık otomasyon sisteminin hazır olduğunu, 21 muhtarlığın olduğu Değirmenlik bölgesini pilot bölge olarak seçtiklerini kaydetti.

Baybars, bakanlık olarak muhtarlarla yakın işbirliği içinde çalışmaya devam edeceklerini ifade ederek, yasa tasarısına katkı koyan herkese teşekkür etti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Eski KTHY binası önündeki trafik ışıkları devre dışı kaldı04 Ağustos 2020 Salı 18:45
  • Kıbrıs'ta çok kuvvetli patlama sesleri duyuldu, İŞTE Patlamadan görüntüler04 Ağustos 2020 Salı 18:43
  • Köy ve mahalle ihtiyar heyetleri (değişiklik) yasa tasarısı kabul edildi04 Ağustos 2020 Salı 18:42
  • Eski Milli Sporcu Osman Uçaner için acil AB Rh- kan aranıyor04 Ağustos 2020 Salı 18:34
  • Ersan Saner:“Davete sayın Özersay da icabet etmiş olsaydı, bu konular konuşulmazdı”04 Ağustos 2020 Salı 18:20
  • Şefik: Mevcut koşullarda seçime gitmek insan haklarına da aykırı04 Ağustos 2020 Salı 18:04
  • CTP'den sert tepki! Toplumsal irade yaralanmıştır!04 Ağustos 2020 Salı 17:20
  • Erhürman’dan Ankara ziyareti yorumu: “Özne Lefkoşa’dır, irade Meclis’tedir”04 Ağustos 2020 Salı 16:49
  • Özyiğit: “Güney’de risk arttı, Sağlık Komitesi konuyla ilgilenmeli”04 Ağustos 2020 Salı 16:46
  • Çavuşoğlu: “ABD ve Avrupa eğitimindeki uygulamalar, henüz ülkemize gelemedi”04 Ağustos 2020 Salı 16:39
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti