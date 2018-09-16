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Kredi kartı faizleri yükseldi

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Kredi kartı gecikme faizi oranları yükseldi. Buna göre 1 Ekim'den yıl sonuna kadar aylık akdi faiz oranı yüzde 2.02'den 2.25'e, aylık azami gecikme faizi oranı yüzde 2.52'den 2.75'e yükseltildi.
Kredi kartı faizleri yükseldi

Merkez Bankası, 1 Ekim tarihinden itibaren geçerli olmak üzere kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami akdi faiz oranlarının artırıldığını duyurdu.

Merkez Bankası açıklamasında, "Bankalar, diğer ülkelerde olduğu gibi, kredi kartı faiz oranlarını bireysel kredi faizlerine göre daha yüksek belirlemektedir. Bu nedenle, kısa vadeli kredi gereksinimi olan kredi kartı sahiplerinin bu gereksinimlerini kredi kartları yerine tüketici kredileri yoluyla karşılamaları menfaatlerine olacaktır" denildi.

Merkez Bankası, kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami akdi faiz oranları şöyle belirledi:

Kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranları;

- Türk lirası için yüzde 2.25,

- yabancı para için yüzde 1.80,

aylık azami gecikme faiz oranları;

- Türk lirası için yüzde 2.75,

- yabancı para için yüzde 2.30.

Merkez Bankası açıklamasına göre; söz konusu oranlar azami oranlar olup, bankalarca kredi kartı işlemlerinde bu oranların üzerinde bir faiz oranı uygulanması mümkün olmuyor. Bankalar bu oranları geçmemek üzere faiz oranlarını serbestçe belirleyebiliyor. Merkez Bankası, kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarını yükseltti.

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