  • BIST 4.484,35
  • Altın 1284.513
  • Dolar 19.4791
  • Euro 21.4518
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKACovid bitti sanmayın

Kremlin: Putin’e suikast girişiminin arkasında o ülke var

» »
Kremlin Sözcüsü Peskov, Kremlin’e yapılan İHA saldırıları nedeniyle ABD’yi suçladı.
Kremlin: Putin’e suikast girişiminin arkasında o ülke var

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Kremlin'e insansız hava araçlarıyla (İHA) yapılan saldırılar nedeniyle ABD'yi suçlayarak “Bu tür terör eylemlerine yönelik kararların Kiev'de değil Washington'da alındığını biliyoruz. Kiev kendisine söyleneni yapıyor” dedi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere, Kremlin'e Ukrayna'nın yaptığı belirtilen İHA saldırılarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Amerikalı ve Ukraynalı bazı yetkililerin, saldırıların “düzmece” olabileceğine yönelik açıklamalarına tepki gösteren Peskov, “ABD ve Ukrayna'daki bu saldırıyı inkar etmeye yönelik girişimler son derece gülünç” ifadesini kullandı.

Saldırı hedeflerinin ABD tarafından Ukrayna'ya iletildiğini savunan Peskov, “Kiev, saldırı araçlarının seçimi konusunda da her zaman özgür değil. Bu da genellikle okyanus ötesinden belirleniyor. Bu durumun çok iyi farkındayız” değerlendirmesinde bulundu.

‘PUTİN, KREMLİN’DEKİ OFİSİNDE’

ABD'nin, Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmaya müdahil olmaması gerektiğini vurgulayan Peskov, “Washington’ın bizim bunu bildiğimizi anlamasını ve çatışmaya bu şekilde doğrudan müdahil olmanın ne kadar tehlikeli olduğunun farkında olmasını sağlamak çok önemli” ifadesini kullandı.

Rusya'nın saldırılara vereceği yanıtla ilgili ayrıntıya giremeyeceğini belirten Peskov, “Her halükarda, ülkemizin çıkarları doğrultusunda düşünülmüş, atılacak uygun adımlardan bahsedebiliriz” dedi.

Peskov, saldırıların ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bugün Kremlin'deki ofisinde çalışacağı bilgisini paylaşarak 9 Mayıs'ta Kızıl Meydan'da düzenlenecek geçit töreninde de hitabını gerçekleştireceğini söyledi. 

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Rus Savunma Bakanı’ndan Wagner’e yanıt: Orduya mühimmat veriyoruz02 Mayıs 2023 Salı 18:38
  • Rusya, Kiev dahil Ukrayna’nın şehirlerine yoğun hava saldırısı düzenledi01 Mayıs 2023 Pazartesi 15:30
  • Ukrayna: Patlamalar, taarruzun hazırlığı30 Nisan 2023 Pazar 21:38
  • Rusya, Ukrayna’yı vurdu: Can kaybı artıyor30 Nisan 2023 Pazar 17:54
  • Kırım’daki petrol tesisine İHA saldırısı29 Nisan 2023 Cumartesi 21:14
  • Rusya’nın savaşla yükselen pop yıldızı: Shaman29 Nisan 2023 Cumartesi 19:38
  • Çin'de koronavirüs salgınında nüfusun yüzde 82,4'üne virüs bulaştığı tahmin ediliyor29 Nisan 2023 Cumartesi 12:20
  • Rusya Merkez Bankası Başkanı: Tehditler sürüyor28 Nisan 2023 Cuma 21:52
  • Rusya'daki büyük şirketlerden ek gelir vergisi alınması planlanıyor28 Nisan 2023 Cuma 20:58
  • Ukrayna, Rusya’ya karşı taarruz başlatacak28 Nisan 2023 Cuma 17:55
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti