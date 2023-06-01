Kremlin’den Erdoğan-Putin görüşmesine dair açıklama

Kremlin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yakın gelecekte görüşme yapmak için anlaştığını ancak ne zaman ve nerede görüşeceklerinin belli olmadığını açıkladı.

Putin 28 Mayıs’ta cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı “aziz dostu” olarak niteleyip tebrik etmişti.

Türkiye, Rusya’nın geçen yıl Şubat ayında Ukrayna’yı işgal etmesinden bu yana, Moskova ve Kiev ile yakın ilişkilerini sürdürürken, Batı ülkelerinin Rusya’ya yönelik yaptırımlarına karşı çıkarak diplomatik bir denge sağladı.