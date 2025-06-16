KTAMS: Açlık sınırı 31 bin 504 TL’ye yükseldi

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), 31 Mayıs 2025 itibarıyla 4 kişilik bir ailenin açlık sınırının 31,504 TL’ye yükseldiğini açıkladı.

KTAMS, Sağlık Bakanlığı’na bağlı Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi’nden alınan 4 kişilik bir ailenin sağlıklı beslenmesi için gerekli beslenme kalıbı ve İstatistik Kurumu’nun sendikaya gönderdiği fiyatların ortalamasıyla hazırlanan raporu kamuoyuyla paylaştı.

Rapora göre, sağlıklı beslenmek için yetişkin bir kadının yapması gereken günlük gıda harcaması 272.55 TL, aylık ise 8,176.50 TL olurken; yetişkin bir erkek için günlük 283.43 TL, aylık 8,502.90 TL; 15-19 yaş çocuk için günlük 297.19 TL, aylık 8,915.70 TL; 4-6 yaş çocuk için ise günlük 196.98 TL, aylık 5,909.40 TL olarak hesaplandı. Buna göre, dört kişilik bir ailenin aylık açlık sınırı 31,504 TL oldu.

İstatistik Kurumu’nun verilerine göre ülkede Mayıs 2025’te %2.71 enflasyon meydana geldi. Beş aylık (Ocak-Mayıs) toplam hayat pahalılığı oranı ise %16.15 olarak açıklandı.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, İstatistik Kurumu tarafından kullanılan 2015=100 Temel Yılı Tüketici Fiyatları Endeksi sepetinin güncelliğini yitirdiğini ve toplumsal tüketim alışkanlıklarını yansıtmadığını belirterek, hayat pahalılığı oranının daha gerçekçi hesaplanabilmesi için bu sepetin bir an önce güncellenmesi gerektiğini vurguladı.