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KTAMS ile Vakıflar Bankası arasında Toplu İş Sözleşmesi imzalandı

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Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) ile Kıbrıs Vakıflar Bankası arasında 1 Ocak 2019 ile 31 Aralık 2020 tarihlerini kapsayacak Toplu İş Sözleşmesi (TİS) imzalandı.
KTAMS ile Vakıflar Bankası arasında Toplu İş Sözleşmesi imzalandı

KTAMS’tan verilen bilgiye göre, imza töreninde Kıbrıs Vakıflar Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Muhteşem Hacımulla, Banka Yönetim Kurulu üyeleri, Kıbrıs Vakıflar Bankası Genel Müdürü Cengiz Erçağ ile KTAMS Başkanı Güven Bengihan ve sendika temsilcileri hazır bulundu.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, 1994’ten beri Kıbrıs Vakıflar Bankası ile KTAMS arasında Toplu Sözleşme imzalandığını kaydetti.

Toplu İş Sözleşmesiyle çalışanlara kazanımlar sağlandığını belirten Bengihan, “Sendikamız ve banka çalışanlarımız sorumluluk bilinciyle hareket ederek,  2010 yılında Kıbrıs Vakıflar Bankası’nın ekonomik yapısını daha da iyi duruma çekebilmek adına Toplu İş Sözleşmesindeki haklarından fedakarlık yaptı. Hem çalışanlar hem de KTAMS bundan sonraki süreçte de Kıbrıs Vakıflar Bankası için fedakarlık göstermekten imtina etmeyecek” dedi. 

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