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KTAMS, Muhalefet Partilerini Ve STÖ’leri Hükümet Üzerinde Daha Etkili Baskı Oluşturmaya Davet Etti

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KTAMS Başkanı Bengihan, Muhalefet Partilerini Ve Stö’leri Halk Sağlığı Ve Kamu Yararı İçin Hükümet Üzerinde Daha Etkili Baskı Oluşturmaya Davet Etti
KTAMS, Muhalefet Partilerini Ve STÖ’leri Hükümet Üzerinde Daha Etkili Baskı Oluşturmaya Davet Etti

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, muhalefet partilerini ve tüm sivil toplum örgütlerini (STÖ) halk sağlığı ve kamu yararı  için hükümet üzerinde daha etkili  baskı oluşturmaya davet etti. 

KTAMS Başkanı Güven Bengihan yaptığı yazılı açıklamada, bir yıldan beridir devam eden Covid -19 salgınının ekonomi ve sağlık açısından yarattığı krizin günden güne derinleştiğini kaydetti.

Ülkede ilk vakaların görülmesinden sonra yaşanan süreçte halkın duyarlılığı ve sağlık personelinin insanüstü çabaları sonucu sağlık açısından başarılı sayılabilecek bir dönem geçirildiğini dile getiren Bengihan, ilerleyen süreçte sağlıkçıların tüm uyarılarına rağmen gerekli tedbirlerin zamanında alınmaması, bazı çıkar çevrelerinin baskısı ile ülkeye karantinasız girişlerin başlatılması, dönemin başbakanının “hayırlısıyla koronayı da bitirdik” söylemleri ile yaşanan rehavetin bugünkü vaka patlamasının zeminini hazırladığını savundu..

Ülkede hem sağlık hem de ekonomi açısından yaşanan krizin etkilerini hafifletme adına UBP-YDP-DP hükümetinin hazırladığı ekonomik destek paketinin tam anlamı ile hayal kırıklığı yarattığına ileri süren Bengihan, doğru zamanında ve tam kapanma yerine kısmi  kapanma yolu seçilerek her  gün yeni vaka rekorlarının kırılmasına sebep olunduğunu kaydetti.

Hala daha ne yaptığını bilmeyen bir tutumla saat başı değişen kararlarla kaosun büyümesine neden olunduğunu iddia eden Bengihan, hükümetin, dün aldığı  bir kararla hiçbir plan ve program yapmadan 5 Şubat tarihinden itibaren ilçeler arası giriş ve çıkışlarda işe gidecek olan kamu ve özel sektör çalışanlarından PCR testi istemesinin on binlerce çalışanın sağlığını riske atarak virüsün daha da yayılmasına zemin hazırladığını ileri sürdü. 

Bu süreçte elzem hizmet veren kamu ve özel sektör çalışanlarına en kısa sürede Covid-19 aşısı yapılmasının salgının yayılmasını önleme ve çalışanların motivasyonunu sağlama açısından çok önemli olduğuna dikkat çeken Bengihan, Kıbrıs Türk halkının bu şekilde yönetilmeyi hak etmediğini ifade etti.

Bengihan, “kritik dönemde” muhalefet partilerini ve tüm sivil toplum örgütlerini halk sağlığı ve kamu yararı için hükümet üzerinde daha etkili baskı oluşturmaya davet etti. 

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