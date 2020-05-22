KTAMS sert çıktı: “Maaş kesintisinin devamını asla kabul etmeyeceğiz”

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) kamuda maaş kesintisinin devam etmesi halinde tepkilerinin sert olacağını açıkladı.

KTAMS’tan yapılan yazılı açıklamada “Çalışanların ve emeklilerin maaşlarından kesinti yapılması uygulamasına devam edilmesi, Sendikamız tarafından asla kabul edilmeyecek ve böyle bir adım atılması halinde tepkimiz çok sert olacaktır” denildi.

“Hükümeti bir kez daha uyarıyoruz” vurgusunun dikkat çektiği açıklamada şöyle denildi:

İç borçlanmaya gidip bu kriz sürecinde halkın alım gücünün korunması sağlanmadan, 2019 yılında beyan edilen 278 milyon TL vergi tahsil edilmeden ve vergi yasasında düzenleme yapılıp yalan beyanla vergi kaçırılması önlenmeden, Aksaya her yıl 25 milyon 900 bin Euro kira ödenmesini içeren sözleşme iptal edilmeden, Otel patronlarının devlete olan borçları tahsil edilmeden ve kiraladıkları vakıf mallarından gerçek değeri üzerinden kira alınmadan, Üniversite patronlarından kazançları ile orantılı vergi alınmadan, Tüm teşvik ve muafiyetler iptal edilmeden çalışanların ve emeklilerin maaşlarından kesinti yapılması uygulamasına devam edilmesi, Sendikamız tarafından asla kabul edilmeyecek ve böyle bir adım atılması halinde tepkimiz çok sert olacaktır”

İŞTE KTAMS AÇIKLAMASI:

Covid-19 salgını nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ekonomik kriz yaşanmaktadır.

Bu salgın sürecinin ekonomi üzerinde yaratacağı olumsuz etkinin minimum düzeyde tutulması için diğer tüm ülkelerde üretilen çözümlerin aksine bizim hükümetimiz ekonomiyi daha da daraltacak uygulamalar yapmaktadır. Tüm ülkelerde bu süreçte çalışanlara, emeklilere, dar ve sabit gelirlilere, ek maddi destek yapılırken bizim hükümetimiz ilk icraat olarak kamu çalışanlarının ve emeklilerin maaşlarından hukuka aykırı ve adaletsiz bir şekilde kesinti yapmıştır.

Türkiye’den para alma konusunda en yetenekli kendilerinin olduğunu iddia edenlerin 2020 bütçesinde 650 milyon TL olarak öngördükleri rakam, Nisan 2020 sonu itibariyle sadece savunma giderleri için 54 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

Toplumun tüm kesimlerinin fedakarlık yapması gereken bu süreçte hükümet kolaya kaçıp çalışanların maaşlarından % 25 ile %50’ye varan kesinti yapmış, devletin sağladığı teşvik ve muafiyetlerle devletten daha zengin olan iş insanlarından vergi dahi almamıştır.

Hükümeti bir kez daha uyarıyoruz;

İç borçlanmaya gidip bu kriz sürecinde halkın alım gücünün korunması sağlanmadan,

2019 yılında beyan edilen 278 milyon TL vergi tahsil edilmeden ve vergi yasasında düzenleme yapılıp yalan beyanla vergi kaçırılması önlenmeden,

Aksaya her yıl 25 milyon 900 bin Euro kira ödenmesini içeren sözleşme iptal edilmeden,

Otel patronlarının devlete olan borçları tahsil edilmeden ve kiraladıkları vakıf mallarından gerçek değeri üzerinden kira alınmadan,

Üniversite patronlarından kazançları ile orantılı vergi alınmadan,

Tüm teşvik ve muafiyetler iptal edilmeden

Çalışanların ve emeklilerin maaşlarından kesinti yapılması uygulamasına devam edilmesi, Sendikamız tarafından asla kabul edilmeyecek ve böyle bir adım atılması halinde tepkimiz çok sert olacaktır.