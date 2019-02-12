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KTAMS'tan Çeler'e destek!

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KTAMS'tan Çeler'e destek!
KTAMS'tan Çeler'e destek!

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası Başkanı Güven Bengihan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın özel sektörde yerel iş gücünü desteklemek için hazırladığı tüzüğe ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Tüzüğün, özel sektörde sendikalaşmanın önünü açacak devrim niteliğinde bir adım olduğunu kaydeden Bengihan, her ekonomik krizin faturasının emekçilere kesilmekte ve bir o kadar daha emek sömürüsü yapılmakta olduğunu savundu. Bengihan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler’in Bakanlar Kurulu’na sunduğu “Yerel İş Gücü İstihdamının Desteklenmesi Tüzüğü” ile asgari ücretlinin sorunlarının tam anlamıyla son bulmayacağını, ancak hayat standardının bir nebze yükseleceğini de belirtti.

Bengihan açıklamasında, “Kayıt dışı ve angarya çalıştırılarak iş sağlığı ve güvenliğinden mahrum bırakılan özel sektör çalışanlarının bu mağduriyetlerinin sendikalaşma ve toplu iş sözleşmesi ile son bulacağına inanmaktayız.

KTAMS olarak, özel sektörde sendikalaşmanın önünü açacak olan her türlü düzenlemeye destek vereceğimizi bildiririz” dedi.

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