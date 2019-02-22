KTBB Yürütme Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi

KTBB ve Güzelyurt Belediyesi Başkanı Mahmut Özçınar başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, 2019 yılı Belediyeler Birliği Bütçe Taslağı Genel Kurul’a sunulmak üzere içeriği oy birliği ile kabul edildi.

KTBB Genel Kurul tarihinin ise, Belediyeler Yasası Taslağı’nın, İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilmesi üzerine ivedi olarak değerlendirileceği belirtildi.

Toplantıda ayrıca, belediyelerin herhangi bir merkezi biriminden, bakanlıklardan Meteroloji Dairesi veya Polis Genel Müdürlüğü’nden, sel, şiddetli yağmur, hortum, sis ve benzeri doğal afet gibi konularda gelen uyarıların, belediyelerin web sayfaları veya sosyal medya aracılığıyla halkı tehlikelere karşı tedbirli olunması konusunda uyarması ve tüm belediyelere bildirilmesi kararı alındı

Toplantıda, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Müsteşarı’ndan gelen Hal Yasası Taslağı’nın tüm belediyelere bildirilmesi ve görüşlerinin talep edilmesine de oy birliği ile karar verildi.