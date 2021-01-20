KTOEÖS-KTÖS:''Eğitim Bakanlığına Bir Aksa Şirketi mi ?'

KTOEÖS ve KTÖS ortak bir açıklama yayınladı

KTOEÖS ve KTÖS ortak bir açıklama yayınladı:

Covid 19 salgınının ortaya çıkması ile eğitimin, sağlık ve güvenlik tedbirlerinden taviz verilmeden yüz yüze yapılabilmesi için hep mücadele ettik. Bazı kesimlere taviz veren dönemin hükümeti karantinasız, şaibeli girişlerde ısrar ederek ülkemizde bulaşın toplum sağlığını tehdit eder boyuta gelmesine neden olmuştur.

Eğitimde kayıpların giderilmesi için okul idareleri, öğretmenler , sendikalar olarak canla başla katkı yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Bu süreçte;

1) Resmi tatil olmasına rağmen 24 Ağustos’tan itibaren öğretmenlerimiz ve okul idarelerimiz görevleri başındadır. Birçok yeni sorunla,büyük risk altında çalışmaya başlamış ve çalışmaya devam etmektedir.

2) Alt yapının tamamen yetersiz olması, uzaktan eğitimin hiçbir hazırlığının yapılmamasına, hizmet içi eğitimde yeterli destek verilmemesine rağmen gece yarılarına kadar önce öğrenip, sonra öğrencilerle kendi insiyatifleri ile whatsapp, zoom, Google, meet, teams vs grupları oluşturup öğrencileri kaydetmişler, ders yapmaya öyle başlayabilmişlerdir.

3) İnternet ortamında derslerin, müfredatların hazırlanması ayrı bir teknik mesele iken bakanlıkta, okullarda gece- gündüz çalışılarak Eğitim Bakanlığımıza tüm dersleri, müfredatları dijital ortamda ders anlatımına dönüştüren “KKTC Moodle Sisteminin” kurulmasını denetmenler ve bakanlık görevlileri ile birlikte sağlamışlardır.

4) Bu süreçte sendikalarımız teknik kurul çalışmalarına Eğitim Bakanlığını yazılı çağırmış yapılan katkılarla okulların sağlık ve güvenliği için gerekli kriterlerin belirlenmesi, yazılı halde basılmasını sağlamıştır.

5) Oluşturulmayan okul bütçeleri, online alt yapı eksiklikleri , çalışılmayan müfredat ve materyaller, sağlanmayan destek ve imkansızlıklardan dolayı doğru dürüst yapılamayan temizlik-hijyen çalışmaları, belirsizlikler, yüksek oranda bulaş riski, stres ve tedirginlik içerisinde günlerce çabalayan, bu süreçte bahane üretmeden, yapılan haksızlıklara rağmen, eylem düşünmeden çocuklarımızı eğitim içerisinde, yaşam içerisinde tutmak için olağanüstü çalışılmış, halen çalışılmaktadır.

Öğretmen asla takdir edilmeyi beklemez ama gölge edilmeyi, itibarsızlaştırılmayı, emeğinin hiçleştirilmesini, aşağılanmayı da hak etmez. Öğretmen özgürlüğün, bilimin, ilerlemenin, insani değerlerin, emeğin, yurtseverliğin temsilcisidir. Saldırı kampanyaları nerden, nasıl gelirse gelsin dik durur ve asla boyun eğmez.

Toplumumuz, Geleceğimiz, Eğitimimiz için soruyoruz:

1- Eğitim Bakanlığı uzaktan eğitim için hazırlıklarını tamamladı mı ?

2- Binbir emekle, karşılıksız, öğretmenler ve bakanlık görevlileri tarafından hazırlanan Eğitim Bakanlığına ait moodle sisteminin gelişmesine bütçe ayrılmazken Türkiye’den getirilen ve orada birçok sorun yaşayan EBA sistemi için bir şirkete 9,700,000 TL ödendi mi ?

3- Bu şirkete ödenen para aynen Portal ve Smart School’da olduğu gibi her yıl okullar tarafından olmayan okul bütçelerine rağmen ailelerin katkılarıyla mı ödenecek ?

4- Bu güne kadar Uzaktan eğitim için yeterli serverleri kuramayan, yatırımı tamamlamayan Eğitim Bakanlığı bu yabancı TC Elçilik destekli ŞİRKETE bütün bakanlık,öğretmen,öğrenci bilgilerini de içeren 60 Tane SERVERİ kurması onayını ve parasını verdi mi?

5- e-devlet adı altında kurulması düşünülen okul portalları da bu İTHAL ŞİRKET tarafından mı kurulacak ?

6- Eğitimin salgın döneminde bile teknolojik yatırım bütçesi 2 milyonu geçmez iken her yıl 10 milyondan fazla ödemeye imza koymak yeni AKSA ŞİRKETİ yaratmak demek değil midir?

7- Öğretmenlerimizin katkısı, emeği, alın teri yurdumuz için akıtılırken Kıbrıs Türk Toplumunun GELECEĞİNİ kar amaçlı ithal şirketlere ideolojik tarikatlara, derneklere, vakıflara vs devredilmeye mi karar verilmiştir ?

8- Bu ülkenin kendi öz kaynaklarına rağmen elektrik ve suda yaptığı gibi Eğitimde de özel şirketlere rant sağlama planı mı vardır ?