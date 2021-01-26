KTOEÖS:''Riske attığınız hayatların hesabını soracağız!''

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası bir açıklama yayınladı:

ÖLÜMLERİ SAYMAYA BAŞLADINIZ MI?

Bulaşıcı Hastalıklar Yasasına göre sağlıklı verilerle, doğru ve bilimsel kararlar alması istenen Bulaşıcı Hastalıklar ÜST Komitesine yardımcı olması düşünülen üç komite oluşturulmamıştır. Yarım çalışan Üst Komiteyi UBP-DP-YDP Hükümeti tamamen ESİR ALMIŞTIR.

Eğitimden, okullardan anlamayan Eğitim Bakanı, yıllardır tek gün sınıflara girmeyen bazı bürokratların yanlış kararlarla oluşturdukları KAOS’un sorumlusu öğretmeni gösterme çabasına girilmiştir.

Bu Üst Komite başka karar alır, Bakan başka bir şey söyler, Başbakan tamamen farklı, Sağlık Bakanı bambaşka söyler. Gece yarılarına kadar yapılan toplantılardan sonra tek karar bile alamayan, açıklama yapmaktan aciz hale gelen bu hükümetten salgın yönetmesini beklemek, eğitimde doğru kararlar almasını ummak boşunadır.

Ölümler başlamıştır. Kırk yaşlarında sağlıklı bireyler ölmeye başlamıştır. Hastanemiz, yoğun bakım ünitelerimiz, organizasyonumuz, kadrolarımız, denetimimiz yeterli değildir! Şu anda çok düşük görülen ölüm oranları, bulaşın bu hızla artması durumunda en kötü durumdaki ülkeleri geçeceğe benzemektedir.

Ülkemizin tek bölge olarak ele alınması, sağlıklı verilerle, bilimsel kararlarla salgının yönetilmesi gerektiği bu kritik dönemde,

Üst Komite dahi SİYASETİN EMRİNE GİRMİŞTİR.

Ucube kararlarla, karantinasız girişlerle, istisnalarla, üç patronu memnun etmeyle ilgili alınan kararların toplumu getirdiği nokta ÖLÜM NOKTASIDIR.

Her şeyden önce insanın YAŞAM HAKKINI koruması gereken hükümet

yanlış kararlarla toplum sağlığını hiçe saymaktadır.

Yüz yüze eğitimden yanayız. Alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemlerini alınız diye kaç kez uyarı yaptık. Bulaşta geldiğimiz nokta ve yapılması gerekenler bellidir.

Soruyoruz:

- Sadece Girne-Lefkoşa bölgesinin denetim eksikliği ve istisnalar devam ederek kapatılması kaosu yaratırken, sağlığı korumadığının farkında mısınız?

- Eğitim Bakanlığına defalarca tam kapanırsak yazılı ve sözlü olarak yapılması gereken hazırlıkların uyarısını yaptık. On-line geçmeme kararınız yapmadıklarınızın ortaya çıkmasından KORTTUĞUNUZDAN mı?

- Kaç öğrenci uzaktan eğitime erişemiyor tespit ettiniz mi?

- Biz kampanyalar başlattık siz ne yapmaktasınız?

- Bulaş-Temas protokolünüz nerede?

- Bulaşın boyutunu ortaya çıkarmaktan korktuğunuz için mi random usulü okullara PCR testi yapmadınız?

- Eğitim çalışanlarını aşılamada nasıl bir sıra takip edeceksiniz?

- Özel bazı okullar on-line yaparken devlet okulları neden kaosa zorlanmıştır?

- Bugün de kaç öğretmen, kaç öğrenci okula gidememiştir, saydınız mı? Saymadıysanız saymaya başlayın, hatta kaç insanımız yoğun bakıma kaldırıldı, kaç canımız öldü de sayar mısınız? …

Hükümet ve Eğitim Bakanlığı toplumla dalga geçtiğini sanmaktadır. Öğretmen üzerinden politika yaparak ölümlerin gerçek sorumlusu olduklarını ve olacakları gizlemeye çalışmaktadırlar.

Olmayan ekonomiyi düşünerek!! zenginlerden toplamadığı vergileri saklayarak, halen bir avuç ayrıcalıklıyı kurtarmaya kendini adamışken toplumun sağlığı hiçe sayılmaktadır. Bu hükümet halkına hizmet için değil, bazı ayrıcalıklılar için göreve gelmiş görüntüsü çizmektedir.

Sn. Bakan belki eğitimden anlamamaktasınız, yanınızda yıllardır sınıfa girmemiş olsa da eğitimden gelen bürokratlarınız vardır. Öğretmenlerin, öğrencilerin, velilerin psikolojisini bozdunuz.

Bulaşın kontrol altına alınması için bir süreliğine okullar on-line’a geçmeli,

ülke genelinde sert tedbirler ve denetim kararları alınmalıdır.

Basiretsizliğiniz, ucube kararlarınızla ölümlerin sorumlusu olduğunuzu saklayamayacaksınız.

KTOEÖS olarak bu dönemin atlatılmasında her türlü katkıya hazır olduğumuzu ancak politik manevralarla riske attığınız hayatların hesabını soracağımızı hatırlatırız.