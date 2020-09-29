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KTÖS Bugün de Özel Eğitim Okullarında Grev Yapıyor

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COVİD-19 vakaları kontrol altına alınana kadar özel eğitimin askıya alınmasını talep eden Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) bu okullardaki uyarı grevine bugün de devam ediyor.
KTÖS Bugün de Özel Eğitim Okullarında Grev Yapıyor

Özel eğitim okullarındaki yüz yüze eğitimin COVİD-19 için yüksek risk taşıdığı gerekçesiyle bir süredir söz konusu okullarda grev yapan sendika, bugün 08.30-10.30 saatleri arasında da grevde olacak.
Sendika yetkilileri, eğitim faaliyetlerine devam eden 6 özel eğitim okulundaki yönetici ve öğretmenlerin, sağlık, eğitim ve güvenlikle ilgili gözlemlerinden oluşan, risklerin ifade edildiği 32 maddelik raporu Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’ne iletilmek üzere 14 Eylül’de Sağlık Bakanlığı’na vermişti.

 

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