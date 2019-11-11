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KTÖS Genel Sekreteri Elcil, YÖDAK’a Gökçekuş ile ilgili çağrı yaptı

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Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası Genel Sekreteri Şener Elcil, Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu’na , başkanlık görevinden alınan Hüseyin Gökçekuş ile ilgili belgeleri savcılığa ve mahkemeye göndermesi çağrısı yaptı.
KTÖS Genel Sekreteri Elcil, YÖDAK’a Gökçekuş ile ilgili çağrı yaptı

Yazılı açıklama yapan Elcil, Gökçekuş ile ilgili olarak Cumhurbaşkanı’na ve YÖDAK’a ilettikleri belgelerin kurul tarafından yargıya taşınması gerektiğini belirterek, “ ‘Yapanın yanına kalır’ mantığı ile YÖDAK gibi önemli bir kurulun, bu yanlışları yargıya iletmemesi kurumun saygınlığını düşürmüştür” iddiasında bulundu.


Gökçekuş’un Cumhurbaşkanı tarafından görevden alınması ve ardından yaşanan mahkeme sürecine değinen Elcil, “Gökçekuş’un YÖDAK Başkanı olduğu dönemde bizim de şikayetimize sebep olan usulsüz ve yanlı uygulamalar konusunda hiçbir adım atılmadığı gerçeği de ortaya çıkmıştır. İlgili şahsın görevde olduğu dönemde yaptığı yanlı ve usulsüz uygulamalar YÖDAK tarafından yargıya gönderilmemiş, yapılan yanlışlara YÖDAK kurulu ortak olmuştur” ifadelerini kullandı.


Gökçekuş’un görevden alınmasının yeterli olmadığını belirten Elcil, önemli olanın; suç unsuru içeren tüm belgelerin yargıya gitmesi olduğunu kaydetti.


Elcil, belgelerin yargıya gitmesini engelleyenleri de kamuoyunun gündemine getireceklerini ifade etti. 

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