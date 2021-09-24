KTÖS: Kaosu yaşamadan bir dizi önlemler alınması kaçınılmazdır

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası, pozitif ya da yakın temaslı öğrenci bulunan okulları açıkladı ve kaosun önlenmesi için tedbir alınması gerektiğini aktardı.

“Okullarımız Covid 19 ile tek başına mücadele etmektedir” ifadelerine yer veren Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası 100’e yakın çocuğun pozitif veya yakın temaslı olduğu bilgisini verirken, okulların mücadelede desteklenmesi gerektiğini ve bir dizi önlemler alınmasının kaçınılmaz olduğunu aktardı.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’nın açıklaması şu şekilde:

“Okullarda sendikamızın yerinde müdahaleleri sonucunda yüz yüze eğitim devam etmektedir.

İki haftalık gözlemlerimize dayanarak belirmek isteriz ki Covid 19 ile mücadelede okullarımız yalnız bırakılmıştır. Okullarımıza sürecin işleyişi ile genelge gitmediği gibi, muhatap bulma konusunda da sıkıntılar oluşmaktadır.

100’e yakın çocuğumuz pozitif veya yakın temaslı

Şht. Tuncer İlkokulu’nda 9, Yeni Boğaziçi İlkokulu’nda 8, Cihangir-Düzova İlkokulu’nda 3, Gönyeli İlkokulu’nda 2, Vadili İlkokulu’nda 3, Geçitkale İlkokulu’nda 1, Haspolat İlkokulu’nda 1, Çağlayan İlkokulu’nda 1, Minareliköy Şht. Mehmet Eray İlkokulu’nda 2, Alasya İlkokulu’nda 1, Karakol İlkokulu’nda 1, 9 Eylül İlkokulu 3 öğrencimiz, toplamda 35 öğrencimiz bir hafta içinde Covid 19’a yakalanmıştır. 60 üzeri ilkokul öğrencimiz şu an pozitif veya yakın temaslı olarak, ailelerinin refakatinde evde bulunmaktadır.

Daha önce pozitif olmuş öğretmenlerimizin 10’u okullarına döndü, 5’inin aktif durumu devam etmekte, 4 öğretmenimiz yakın temaslı çocuklarına refakat etmekte, 1 hademe, 1 sekreter, 1 tane de öğretmen yardımcısı ise Covid 19’a yakalandı.

Okullarımız mücadelede desteklenmelidir.

Okul yöneticilerimiz, öğretmenlerimiz ve az personelle hizmet veren sağlık ekiplerinin üstün gayreti ile vaka çıkan okullarda önlemler alınmaya, ailelere ulaşılmaya, tarama testler yaptırılmaya çalışılıyor. Yetkililer ise sorumluluk almak bir yana, hiçbir sorun yokmuş gibi açıklamalar yapmaktadır.

Sabır, fedakarlık ve özveri ile işlerin bir yere kadar sağlıklı yürüyeceğini işin başında belirtmek isteriz. Kaosu yaşamadan bir dizi önlemler alınması kaçınılmazdır.

Buna göre;