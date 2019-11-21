KTÖS: “Korkmuyoruz, uluslararası hukuk nezdinde mücadele etmeye devam edeceğiz”

KTÖS, “linç ve nefret” söylemlerinin insan hakları ve temel özgürlüklerini tehdit edecek noktaya ulaştığını savunarak, bundan korkmadıklarını, direnmeye ve uluslararası hukuk nezdinde mücadele etmeye devam edeceklerini bildirdi.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), “linç ve nefret” söylemlerinin insan hakları ve temel özgürlüklerini tehdit edecek noktaya ulaştığını savunarak, bundan korkmadıklarını, direnmeye ve uluslararası hukuk nezdinde mücadele etmeye devam edeceklerini bildirdi.

KTÖS Başkanı Emel Tel yazılı açıklamasında, KTÖS’ün Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin ifade özgürlüğü ile ilgili kararlarına saygılı olup, yapıcı ve demokratik ilkeleri aşmayan her türlü eleştiriye açık olduğunu kaydetti.

KTÖS’ün eleştiriyi bir hak olarak gördüğünü, bireysel ve kolektif eleştirilere saygı duyduğunu, her eleştirinin haklılık payı olma ihtimaline karşı da sonuna kadar dinlenilmesi gerektiğini savunduğunu ifade eden Tel, “KTÖS için ifade özgürlüğünün sınırı nefret söylemidir” dedi.

Tel, son zamanlarda ülkede ve Türkiye’de bazı çevrelerin Kıbrıs Türk Öğretmen Sendikası ve toplumun diğer kurum ve kişilerinin barışçıl, evrensel ve laik duruşuna yönelik olarak “linç kampanyası” yürüttüğünü savunarak, şöyle devam etti:

“Kişisel ve toplumsal hakaret, hedef gösterme; saldırı ve baskı kampanyasına dönüştürülmeye çalışılan linç söylemleri ırkçı, şovenist, cinsiyetçi, militarist ve ayrımcı ifadeler, ötekileştirme, küfür ve nefret söylemi içermektedir. İfade özgürlüğünü hedef alan bu söylemler, savaş ve şiddet çığırtkanlığı yapmakta; din, dil, ırk, cinsiyet ve cinsel yönelim haklarına saldırmakta; demokratik, sosyal ve özlük haklarının varlığını aşağılamakta, fiziksel, bedensel ve sözel taciz içermektedir.

İş bu halde yürütülen linç kampanyaları kişi ve kurumların İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde belirtilen insan hakları ve temel özgürlüklerini tehdit edecek noktaya ulaşmıştır. Söz konusu odaklara cevabımız ‘korkmuyoruz’ şeklinde olacaktır.

Türkiye’nin garantör ülke sorumluluğunu hatırlatır, Avrupa Birliği Parlamentosu ve Birleşmiş Milletlere çağrı yapar, uluslararası hukukun çiğnenmesine ve AB vatandaşlarının maruz kaldığı baskıya seyirci kalmaması gerektiğinin altını çizeriz.

Bu yöndeki mücadelemizi sürdürmeye, asimilasyon politikalarına direnmeye ve uluslararası hukuk nezdinde mücadele etmeye devam edeceğiz.”