  • BIST 92.909
  • Altın 211,687
  • Dolar 5,2763
  • Euro 6,0248
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKAİngiltere Brexit'i tek taraflı iptal edebilir

KTÖS, Macaristan Öğretmen Sendikası ile “Öğretmen Değişim Programı” anlaşması imzaladı

» »
Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Macaristan Öğretmen Sendikası (SEH) ile “Öğretmen Değişim Programı” anlaşması imzaladı.
KTÖS, Macaristan Öğretmen Sendikası ile “Öğretmen Değişim Programı” anlaşması imzaladı

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Macaristan Öğretmen Sendikası (SEH) ile “Öğretmen Değişim Programı” anlaşması imzaladı.

KTÖS’ten yapılan açıklamada, 2018 başından bu yana, KTÖS ve Macaristan Öğretmen Sendikası’nın proje üzerinde yürüttüğü çalışmalar neticesinde programın içeriği ile kapsamının oluşturulduğu kaydedildi.

Açıklamada, Eğitim Enternasyonali Avrupa Örgütü ETUCE’nin, Kasım 2018’de Atina’da gerçekleştirilen ETUCE Özel Konferansı’nda bir araya gelen KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil ve Macaristan Öğretmen Sendikası Başkanı Zsuzsa Szabo, yaptıkları toplantıda anlaşma metnine son şeklini vererek Öğretmen Değişim Programı Anlaşmasını imzaladığı kaydedildi.

Her iki sendikanın öğretmenlerinin 2019 yılından itibaren Macaristan ve Kıbrıs’a karşılıklı ziyaretlerini kapsayacak programın amaçları şöyle:

“Taraflar arasında eğitimin farklı alanlarında, eğitim yönetimi de dahil olmak üzere (öğretim yaklaşımları, yöntemleri ve uygulamaları, araç-gereç kullanımı vs.), fikir alış-verişlerini teşvik etmek, öğretmenlerin mesleki iletişim ağlarını genişletmek, sürdürülen iyi uygulamaları yerinde incelemek, yapılan temaslar ve görüşmeler sonucunda farklı vizyonlar edinilmesini sağlamak, başka ülkelerde yürütülen sendikal faaliyetler ile ilgili bilgi edinmek ve değişen sosyo-kültürel dinamikleri eğitim özelinde inceleyerek toplum-eğitim ilişkisi ile ilgili anlayış geliştirmek.”

KTÖS’ün 2009’da Polonya Dayanışma Sendikası ile başlattığı Öğretmen Değişim Programı’nın bugün Letonya, Bulgaristan, Malta ve son olarak Macaristan ile birlikte beş ülkede farklı kapsamlarda sürdürüldüğü de belirtildi.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Erhürman: "Sorumluları bulup gerekeni yapacağız"10 Aralık 2018 Pazartesi 13:55
  • Tatar, Anıtkabir’i ziyaret etti10 Aralık 2018 Pazartesi 13:50
  • Arif Hoca belgeseli yarın akşam Basın-Sen’de gösterilecek; söyleşi yapılacak10 Aralık 2018 Pazartesi 13:45
  • En çok yağış Gazimağusa'ya düştü10 Aralık 2018 Pazartesi 13:40
  • Erhürman: "Sorumluları bulup gerekeni yapacağız"10 Aralık 2018 Pazartesi 13:38
  • Sol Hareket, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanını eleştirdi10 Aralık 2018 Pazartesi 13:35
  • Hayvancılık Dairesi Balıkesir’de eğitim çalışması düzenleyecek10 Aralık 2018 Pazartesi 13:30
  • UBP sel felaketiyle ilgili araştırma komitesi kurulması önergesi sundu10 Aralık 2018 Pazartesi 13:25
  • Hayvancılık Dairesi Balıkesir’de eğitim çalışması düzenleyecek10 Aralık 2018 Pazartesi 13:25
  • KTÖS, Macaristan Öğretmen Sendikası ile “Öğretmen Değişim Programı” anlaşması imzaladı10 Aralık 2018 Pazartesi 13:20
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti