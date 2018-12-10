KTÖS, Macaristan Öğretmen Sendikası ile “Öğretmen Değişim Programı” anlaşması imzaladı

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Macaristan Öğretmen Sendikası (SEH) ile “Öğretmen Değişim Programı” anlaşması imzaladı.

KTÖS’ten yapılan açıklamada, 2018 başından bu yana, KTÖS ve Macaristan Öğretmen Sendikası’nın proje üzerinde yürüttüğü çalışmalar neticesinde programın içeriği ile kapsamının oluşturulduğu kaydedildi.

Açıklamada, Eğitim Enternasyonali Avrupa Örgütü ETUCE’nin, Kasım 2018’de Atina’da gerçekleştirilen ETUCE Özel Konferansı’nda bir araya gelen KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil ve Macaristan Öğretmen Sendikası Başkanı Zsuzsa Szabo, yaptıkları toplantıda anlaşma metnine son şeklini vererek Öğretmen Değişim Programı Anlaşmasını imzaladığı kaydedildi.

Her iki sendikanın öğretmenlerinin 2019 yılından itibaren Macaristan ve Kıbrıs’a karşılıklı ziyaretlerini kapsayacak programın amaçları şöyle:

“Taraflar arasında eğitimin farklı alanlarında, eğitim yönetimi de dahil olmak üzere (öğretim yaklaşımları, yöntemleri ve uygulamaları, araç-gereç kullanımı vs.), fikir alış-verişlerini teşvik etmek, öğretmenlerin mesleki iletişim ağlarını genişletmek, sürdürülen iyi uygulamaları yerinde incelemek, yapılan temaslar ve görüşmeler sonucunda farklı vizyonlar edinilmesini sağlamak, başka ülkelerde yürütülen sendikal faaliyetler ile ilgili bilgi edinmek ve değişen sosyo-kültürel dinamikleri eğitim özelinde inceleyerek toplum-eğitim ilişkisi ile ilgili anlayış geliştirmek.”

KTÖS’ün 2009’da Polonya Dayanışma Sendikası ile başlattığı Öğretmen Değişim Programı’nın bugün Letonya, Bulgaristan, Malta ve son olarak Macaristan ile birlikte beş ülkede farklı kapsamlarda sürdürüldüğü de belirtildi.