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KTÖS'ten eğitim paneli

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KTÖS'ten eğitim paneli
KTÖS'ten eğitim paneli

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası yarın Temel Eğitim Sistemi, Pandemi Döneminde Eğitim, Eğitimde Yeni Dönem ve Alternatif Eğitim Yaklaşımları” paneli düzenleyeceğini açıkladı.

Bugün sabah saat 09.30’da KTÖS konferans salonunda,  KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil’in açılış konuşmasıyla başlayacak panelde ilk sunum KTÖS Eğitim Sekreteri Burak Maviş tarafından yapılacak.

Panel oturumunda “Temel Eğitim Sistemi Değerlendirme Çalışması” Prologue Consulting Direktörü Mine Yücel tarafından, “Kıbrıs Türk Eğitim Sistemini Yeniden Düşünmek” konusu ise Doç. Dr. Ahmet Güneyli ve Dr. Özlem Dağman tarafından ele alınacak.

Panel saat 11.00’de soru-cevap bölümüyle sona erecek.

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