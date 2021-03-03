  • BIST 1.531
  • Altın 410,441
  • Dolar 7,4248
  • Euro 8,9666
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKA6038 test, 27 pozitif vaka,1 kişi hayatını kaybetti

KTSO, Geri dönüşüm tesislerine destek verilmesini istedi

» »
Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO), geri dönüşüm tesislerine devlet desteği verilmesini istedi.
KTSO, Geri dönüşüm tesislerine destek verilmesini istedi

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO), geri dönüşüm tesislerine devlet desteği verilmesini istedi.

Konuyla ilgili KTSO’dan yapılan yazılı açıklamada, geri dönüşümün ekonomi bakımından ülke kaynaklarının korunması için de önemli olduğu kaydedildi.

“Gerek yurt dışından gelen ve gerekse de yurt içende üretilen geri dönüşüm özellikli ambalajların yeniden ekonominin çarklarına dahil edilmesi gerek” denilen açıklamada, ülkede bu alanda faaliyet gösteren firmalar olduğuna işaret edildi, “Ancak maalesef bizi yönetenler çok önemli bir misyonu yerine getiren bu işletmelere gereken desteği vermekten uzaktır” ifadelerine yer verildi.

Naylon poşet konusunda alınan tedbirlere işaret edilerek “naylon poşet ve benzerlerini geri dönüştürüp tekrar ekonomiye kazandıran işletmelere hükümetten gereken destek ve yapıcı yaklaşımları görememektedirler” denilen açıklama şöyle devam etti:

“Bugün yurt dışına hammadde alımı için binlerce dolar para çıkmasını önleyen bu tesisler, çevre temizliğine katkıda bulundukları gibi, daha uygun maliyetli dönüştürülmüş ürünleri tüketiciye sunma gayreti içinde. Ancak bu gayreti takdir eden veya gayret gösteren bir hükümet yok.

 

Hükümet konuya çevre ve geri dönüşüm yönünden bakmak yerine, bu tesisleri de sıradan görerek, gerekli ilgiyi göstermemektedir. Halbuki gelişmiş ülkelerin ve toplumların büyük hassasiyet gösterdiği çevre ve geri dönüşüm konularına hükümetler büyük özen gösteriyor.”

 

Açıklamada bu tip çalışma yapan tesislere en üst seviyede destek verilmesi istendi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Başbakan Saner:E-devlet olmayı başarmış olduk03 Mart 2021 Çarşamba 18:57
  • St. Hilarion bölgesinde yangın03 Mart 2021 Çarşamba 18:52
  • Başbakan Saner TBMM Genel Kurulu toplantısını izleyip milletvekillerini selamladı03 Mart 2021 Çarşamba 18:48
  • Başbakan Ersan Saner:400 milyon TL kaynak paketi ile reel sektörü destekleme kararı aldık03 Mart 2021 Çarşamba 18:26
  • Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan: "Kabinede revizyonun konuşulması çok üzücü..."03 Mart 2021 Çarşamba 18:01
  • Özyiğit ve Hızal, Lillie ile görüştü03 Mart 2021 Çarşamba 17:50
  • 2021 Yılı Türkiye –KKTC İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü imzalandı...İşte Protokolün detayları03 Mart 2021 Çarşamba 17:40
  • Başbakan Saner TBMM Başkanı Şentop’a Nezaket Ziyaretinde Bulundu03 Mart 2021 Çarşamba 17:27
  • STÖ’ler Faiz Yasası ve borçların yapılandırması yasası gündemi ile toplandı03 Mart 2021 Çarşamba 17:24
  • Güzellik ve Saç Hizmetleri sektörleri taahhütname ile açılıyor03 Mart 2021 Çarşamba 17:03
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti