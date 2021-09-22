  • BIST 1.389,040
  • Altın 494,17
  • Dolar 8,6430
  • Euro 10,1350
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKAÇocuklarda Dikkat Dağınıklığı ve Asabiyete Dikkat !

KTSYD’de bölge toplantıları başladı

» »
Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) Yönetim Kurulu almış olduğu karar çerçevesinde bölge toplantıları başlattı.
KTSYD’de bölge toplantıları başladı

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) Yönetim Kurulu almış olduğu karar çerçevesinde bölge toplantıları başlattı.

Bu çerçevede her bölgede üyesi bulunan derneğin ilk toplantısı geçtiğimiz hafta Mağusa bölgesi üyeleri ile gerçekleştirildi.

Toplantıda derneğin kısa ve uzun vadede yapmayı planladığı faaliyetler ve çalışmalar hakkında üyelere bilgi verilerek görüş alış verişinde bulunuldu. Dernek üyeleri de taleplerini ve fikirlerini yönetim kurulu üyeleri ile paylaştı. KTSYD Başkanı Burhan Gürkan, katılım gösteren üyelere teşekkür ederek, görüşlerin daha iyisini yapma adına değerlendireceğini belirtti.

KTSYD Yönetim Kurulu ayrıca belirli aralıklarla düzenlenecek olan toplantıların ilerleyen günlerde diğer bölgelerde de devam edeceğini duyurdu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yüzücüler, Taşucu’ndan Girne’ye Barış İçin Yüzecek29 Ağustos 2021 Pazar 10:25
  • Tatar: Spor ambargosu kabul edilemez25 Ağustos 2021 Çarşamba 19:10
  • Merhum Ecz. Mertdoğan Soyalan’ı Anıyor, Asya Bebeğimize Sahip Çıkıyoruz22 Ağustos 2021 Pazar 12:15
  • Lions Gençlik Aktivitesi - Bafra Plaj Voleybolu Turnuvası Tamamlandı!16 Ağustos 2021 Pazartesi 14:42
  • Bisiklette zamana karşı yarış15 Ağustos 2021 Pazar 15:55
  • Kempo milli takımı Ukrayna yolcusu15 Ağustos 2021 Pazar 12:38
  • Cem Dağdelen Frankfur’ta Avrupa Şampiyonasında sahne alıyor14 Ağustos 2021 Cumartesi 22:36
  • Ve bitti... Olimpiyatlarda hangi ülke kaç madalya kazandı?08 Ağustos 2021 Pazar 19:25
  • Chıcken Planet Tenis Performans Tur-2 Şampiyonları…05 Ağustos 2021 Perşembe 18:21
  • Ömer Özyıldırım, Ukrayna’da ikinci 01 Ağustos 2021 Pazar 14:13
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti