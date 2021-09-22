KTSYD’de bölge toplantıları başladı

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) Yönetim Kurulu almış olduğu karar çerçevesinde bölge toplantıları başlattı.

Bu çerçevede her bölgede üyesi bulunan derneğin ilk toplantısı geçtiğimiz hafta Mağusa bölgesi üyeleri ile gerçekleştirildi.

Toplantıda derneğin kısa ve uzun vadede yapmayı planladığı faaliyetler ve çalışmalar hakkında üyelere bilgi verilerek görüş alış verişinde bulunuldu. Dernek üyeleri de taleplerini ve fikirlerini yönetim kurulu üyeleri ile paylaştı. KTSYD Başkanı Burhan Gürkan, katılım gösteren üyelere teşekkür ederek, görüşlerin daha iyisini yapma adına değerlendireceğini belirtti.

KTSYD Yönetim Kurulu ayrıca belirli aralıklarla düzenlenecek olan toplantıların ilerleyen günlerde diğer bölgelerde de devam edeceğini duyurdu.