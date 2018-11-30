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KTTO Gaziantep Temasları

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Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), 29 ve 30 Kasım tarihlerinde, Gaziantep’e, iki gün süren inceleme ve araştırma gezisi düzenledi.
KTTO Gaziantep Temasları

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), 29 ve 30 Kasım tarihlerinde, Gaziantep’e, iki gün süren inceleme ve araştırma gezisi düzenledi. Ziyaretin ilk gününde Gaziantep Valiliği, Gaziantep Ticaret Odası,  Gaziantep Sanayi Odası ve Gaziantep Teknopark ziyaretleri gerçekleştirilirken, Gaziantep iş dünyası ile iş birliğinin geliştirilmesi amacıyla istişare ve işbirliği toplantıları düzenlendi ve Gaziantep ekonomisi, ticareti, sanayisi ve teknoloji geliştirme bölgeleri ile ilgili bilgi alındı.

Turgay Deniz başkanlığındaki KTTO Heyeti, ziyaretin ikinci gününde ise, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi’ni ziyaret ederek, yetkililerden bölgenin kurumsal yapısı, işleyişi, yönetimi, bölgedeki firmalar ve politikalar hakkında bilgi aldı.

Gaziantep ziyaretini değerlendiren Oda Başkanı Turgay Deniz, bu ziyaret kapsamında yapılan istişare ve işbirliği toplantıları ile alınan bilgilerin önemine değinerek“Bunların devamlılığı için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

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